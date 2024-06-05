Gülsin Onay, Polonya Büyükelçiliği'nde piyano dinletisi sundu
Piyanist Gülsin Onay, Polonya Büyükelçiliği’nde ‘Music Life Around Us’ (çevremizdeki müzik hayatı) konser serisi kapsamında piyano dinletisi sundu.
Ankara'da önceki gün Polonya Büyükelçiliği’nde ‘Music Life Around Us’ (çevremizdeki müzik hayatı) konser serisi kapsamında, piyanist Gülsin Onay piyano dinletisi sundu. Konserin ev sahipliğini Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski üstlendi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçılarından Zeynep Erkan ve Zeynep Ersavcı tarafından hayata geçirilen ve Türk sanatçılar ile yabancı misyon temsilcilerini tanıştırmayı amaçlayan ‘Music Life Around Us’ projesinin 45’inci konserinde sahne alan Onay, J. Haydn, Adnan Saygun ve F. Chopin’in eserlerini seslendirdi.
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