Gülsin Onay ve Ari Rasilainen, besteci Ahmed Adnan Saygun için buluşacak
Şef Ari Rasilainen'in yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Gülsin Onay'a eşlik edecek. Saygun'un dünyaca ünlü eseri 1 Numaralı Piyano Konçertosu'nun seslendirileceği konser, cuma günü CSO Ada Ankara'da verilecek.
CSO, 4 Kasım Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ana Salon'da düzenlenecek konserde, çağdaş Türk müziğine yön veren en önemli isimlerden biri olan besteci, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Adnan Saygun'un 1 Numaralı Piyano Konçertosu'nu seslendirecek.
Orkestrayı Finlandiyalı Şef Ari Rasilainen'in yöneteceği konserde, solist olarak Ahmed Adnan Saygun'un öğrencisi Gülsin Onay sahnede olacak.
CSO, konserin ikinci bölümünde ise Peter İlyiç Çaykovski'nin "Bence en iyi eserim budur, müzik dünyasına hediye ettiğim hiçbir yavrumu onun kadar sevmemiştim" dediği 6 Numaralı Senfonisi "Patetik"i seslendirecek.
Saygun ile yolu kesişen sanatçılar
Şef Ari Rasilainen, Alman Rheinland-Pfalz Devlet Filarmoni Orkestrası ile Ahmed Adnan Saygun'un bütün senfonilerini ve konçertolarının CD kayıtlarını yaptı.
Solist Gülsin Onay ise "Harika Çocuklar Yasası"ndan yararlanarak, Ahmed Adnan Saygun'un öğrencisi olma imkanı buldu.
Devlet Sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti olan Gülsin Onay, konserlerinde ve kayıtlarında sıklıkla yer verdiği Saygun'un eserlerinin dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanınıyor.
Onay'ın hem Türkiye hem de dünya prömiyerini yaptığı, Saygun'un II. Piyano Konçertosu besteci tarafından kendisine ithaf edildi.
Saat 20.00'deki konser, TRT Radyo-3'ten de canlı olarak dinlenebilecek.
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