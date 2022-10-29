Yunan viyolonsel sanatçısı Jiannis Toulis, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'yla konser verdi
Edirne'de, Yunan viyolonsel sanatçısı Prof. Jiannis Toulis, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'yla konser verdi.
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda sahne alan Yunan müzisyen, Prof. Ahmet Hamdi Zafer şefliğinde Balkan Senfoni Orkestrası eşliğinde eserler seslendirdi.
Klasik müziğin sevilen eserlerinin seslendirildiği konserde, müzikseverler eserlere zaman zaman alkışlarla eşlik etti.
Prof. Jiannis Toulis
Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Zafer, Yunan müzisyenle aynı sahnede konser vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Zafer, konseri izleyen müzikseverlere de teşekkür etti.
Konseri, Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ve müzikseverler izledi.
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