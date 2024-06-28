Gümüşlük Akademi Alternatif Tiyatro Festivali temmuzda sanatseverleri buluşturuyor
Gümüşlük Akademi Alternatif Tiyatro Festivali, sanatseverleri buluşturuyor. Festival 1-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
Gümüşlük Akademi Alternatif Tiyatro Festivali, bağımsız tiyatroları destekliyor ve sanatseverleri buluşturuyor.
2023 yılında başlatılan Alternatif Tiyatro Festivali, bağımsız tiyatroları desteklemek ve tiyatro emekçilerine karşılaşma ve buluşma zemini sunmak amacıyla devam ediyor. Festival kapsamında bu yıl sahnelenecek oyunlar ve tarihleri şu şekilde:
Sevgili Arsız Ölüm, Dirmit
Tarih: 1 Temmuz Saat: 21:00
Dansöz
Tarih: 2 Temmuz Saat: 21:00
Herkes Kocama Benziyor
Tarih: 3 Temmuz Saat: 21:00
Krautzer Sonat
Tarih: 4 Temmuz Saat: 21:00
Mahallemiz Eşrafından
Tarih: 5 Temmuz Saat: 21:00
HardLove
Tarih: 6 Temmuz Saat: 21:00
Alternatif Tiyatro Festivali, sanatseverlere çeşitli oyunlarla unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunmayı hedefliyor. Bağımsız tiyatro sahnelerine destek olmak isteyenler için bu etkinlikler kaçırılmaması gereken fırsatlar arasında yer alıyor.
''İNSANLARIN ORTAK ÜRETİMİNİ BARINDIRAN BİR ALAN''
Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
Gümüşlük Akademisi Vakfı, Gümüşlük’te evrensel düşünceyle çalışan ve toplumsal sorumluluk taşıyan bağımsız bir bahçedir. 1995 yılında kurulan bu vakıf, meşe ağaçlarının gölgesinde buluşan insanların ortak üretimlerini barındıran bir alan olarak varlığını sürdürmektedir.
Bahçe, kadim Ege uygarlıklarındaki düşünce okullarına benzer bir içeriğe sahiptir. İnsana, topluma, doğaya ve sanata dair yeni düşünceleri buluşturmayı amaçlar. Atölyeler, salonlar, kitaplık, stüdyo evler, lokal ve 450 kişilik bir amfitiyatro gibi buluşma mekanlarına sahiptir. Bahçede her yıl belirli bir tema etrafında çalışma programları düzenlenir ve katılımcılar için rezervasyon yapmak dışında herhangi bir koşul aranmaz. Bahçe, ilham, yenilenme enerjisi ve mutluluk sunar.
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