Güneydoğu'da ilk kez triatlon faaliyeti düzenleyecek

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:57

Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, triatlon sporunun geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefleyen proje ile yurt genelinde 14 bölgede "TTF Bölgesel Triatlon Ligi" düzenlenecek. Açıklamada görüşleri aktarılan Başkan Yalçınkaya, konuyla ilgili 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde sırasıyla TTF Bölgesel Triatlon Ligi'nin 14. ve 12. bölge birinci etap yarışlarının yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz tüm bölgelerdeki faaliyetlerimiz bizim için önemli. Türkiye'de ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir triatlon faaliyeti düzenleyecek olmaktan ötürü doğrusu bugün heyecanımız biraz daha fazla. Triatlonu ulaşılabilir kılmak, tabana doğru genişletmek amacındayız. Hafta sonu triatlonun kalbi Batman ve Şırnak'ta atacak."