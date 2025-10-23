Gupse Özay imzalı 'Gupi' animasyon dizisi, 31 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

Senaryosunu Gupse Özay'ın kaleme aldığı animasyon dizisi "Gupi", 31 Ekim'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Nu Animasyon yapımı dizide ana karakter "Gupi"yi de Özay seslendiriyor.

Sosyal medya hesaplarından ilk fragmanı yayınlanan dizinin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım, yönetmenliğini ise Arkın Aktaç üstlendi.

Dizinin diğer renkli karakterlerini ise Dora Kaplan (Sepi), Rüzgar Özacun (Papi), Ayris Kaplan (Beto), Ebru Saçar (Gupi Anne / Börekçi Teyze), Oğuz Özoğul (Gupi Baba / Tombik Amca), Canan Çiftel (Tombik Teyze / Sepi Anne), Cihan Kaplan (Basketçi Abi / Ressam Abi) ve Kamil Özkavcı (Hayvansever Abi) seslendiriyor.

Ailesiyle yeni bir apartmana taşınan afacan Gupi'nin maceralarını anlatan dizi, Türkiye'nin yanı sıra 190 ülkede aynı anda yayınlanacak.