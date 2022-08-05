Guy de Maupassant, 172 yıl önce bugün dünyaya geldi

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:35

Guy de Maupassant, 5 Ağustos 1850 yılında Fransa’da doğmuştur. Doğum belgesinde Tourville-sur-Arques’da bulunan Miromesnil şatosunda dünyaya geldiği belirtilse de çeşitli kaynaklara göre yüksek ihtimalle Fécamp’da doğmuştur. 6 Temmuz 1893 tarihinde Paris’te 42 yaşında ölmüştür. Mezarı Paris Montparnasse mezarlığındadır.

Maupassant ailesi Normandie bölgesine XVIII. yüzyılda yerleşti. Babası, Gustave Maupassant 1846 yılında bir burjuva olan Laure le Poitevin ile evlendi. Laure derin edebi kültüre sahip bir hanımdı. Klasikleri ve özellikle de Shakespeare’i çok severdi. Çiftin boşanmasının ardından Guy ve ağabeyi Hervé anneleriyle yaşadı. Kır kasabaları ve deniz kıyısında, doğa ile iç içe açık hava sporları yaparak büyüdü. Bu dönemde balıkçılarla ava gitti, çiftçilerle sohbet etti. Annesine çok bağlıydı.

Yvetot’da gittiği din okulundan atılıdı. Hayatı boyunca, bu ilk eğitim sürecinde dine karşı geliştirdiği olumsuz görüşlerin izlerini taşıdı. Ardından Rouen lisesine başladı. Bu dönemde kendini şiire adayarak birçok okul piyesine katıldı. Liseyi tamamlamasının hemen ardından başlayan Fransa Prusya savaşına gönüllü olarak katıldı. Savaşın sona ermesinin ardından 1871 yılında Normandie’yi terk ederek Paris’e yerleşti. On yıl boyunca Denizcilik Bakanlığı’nda çalıştı. Bu süre içinde çok sıkıldı: tek eğlencesi pazar günlerinde yapılan Seine nehri gezileri ve tatillerdi.

Gustave Flaubert onun koruyucusu, akıl danışmanı ve edebiyat ve gazetecilik hayatının başlangıcında yön göstericisi oldu. Flaubert’ in yardımı ile İvan Turgenyev, Emile Zola ve birçok naturalist ve realist yazar ile tanıştı. Bu süre içinde çok sayıda kısa oyun ve mısra yazdı.

1878 yılında, gazetelere makale hazırlamak üzere başka bir bakanlıkta görevlendirildi ve Figaro gibi önemli gazetelere makaleler yazdı. Flaubert, Maupassant’ın şiirlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek onu öykü ve roman yazmaya teşvik etti. Bu dönemde boş zamanlarını roman ve hikâye yazmaya adadı. 1880 yılında ilk başyapıtı Boule de Suif’i yayınladı. Eser Zola tarafından 1880 yılında düzenlenen ve natüraliste yazarların buluştuğu toplulukta büyük ilgi topladı. Flaubert yapıtı “kalıcı bir başyapıt” olarak nitelendirdi.

1880 ile 1891 yılları arasında Maupassant en verimli dönemini yaşadı. İlk yapıtıyla meşhur oluşunun ardından düzenli şekilde çalışarak yılda iki, hatta bazen dört kitap yayınladı. 1881 yılında La Maison Tellier adlı ilk hikâye serisini yayınladır. Bu kitap iki yıl içinde on iki baskı yaptı. 1883 yılında ilk romanı olan Une Vie’yi tamamladı. Bu kitap bir yıldan kısa bir sürede yirmi beş bin kopya sattı. Romanları hikâyelerinde ayrı ayrı değindiği gözlemlerinin buluşmasıdır. İkinci romanı Bel-Ami 1885 yılında yayınlandı ve dört ayda otuz yedi adet baskı yaptı. Aynı dönemde birçoklarının yazarın başyapıtı olarak değerlendirdiği Pierre ve Jean’ı yazdı. Yapıtlarında biçem, gözlem, içerik ve derinlik büyük bir uyum ve doğallıkla yer aldı. Cezayir, İtalya, İngiltere, Sicilya gibi bölgelere geziler yaparak neredeyse her gezisinde yeni bir kitap yazdı.

Flaubert edebiyat konusunda her zaman Maupassant’ın yol göstericisi oldu. Ünlü Goncourt kardeşlerle arkadaşlığı çok kısa sürdü. Bu kardeşlerin 18.yüzyıl etkisinde yarattıkları edebiyat salonunun yapısını asla kabul etmedi.

İlerleyen yıllarda büyük bir ölüm korkusu ve yalnız kalma isteği geliştirdi. Bu değişiminde hızlı yaşadığı gençlik yıllarında yakalandığı sifilis hastalığının etkisi olduğu düşünüldü. 1892 yılında hastalığın da etkisiyle aklını kaybederek intihar girişiminde bulundu. Bunun ardında Paris’de bulunan Dr. Blanche tıp kliniğine kaldırılarak 43.yaş gününden bir ay önce, 6 Temmuz 1893 tarihinde burada hayata gözlerini yumdu. Doğum kayıtlarının tersine ölüm kayıtlarında doğum yeri Yvetot olarak belirtildi ve böylece doğum yeri üzerine bir polemik başladı. Mezarı, Montparnese mezarlığında bulunuyor.