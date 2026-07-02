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HABITAT'ta kültür sanat sezonu başlıyor

HABITAT'ta kültür sanat sezonu başlıyor

2.07.2026 17:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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HABITAT'ta kültür sanat sezonu başlıyor

Wonder İstanbul ve Hilltown Küçükyalı iş birliğiyle hayata geçirilen "HABITAT Art • Music • Live", açık hava konserleri ve kültür-sanat etkinlikleriyle kapılarını açıyor. Temmuz programında Burhan Öçal, Ayşegül Aldinç, Neco, Mirkelam, Kargo, Deniz Sipahi ve pek çok sanatçı sanatseverlerle buluşacak.
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Wonder İstanbul ile Hilltown Küçükyalı iş birliğiyle yaşama geçirilen "HABITAT Art • Music • Live", İstanbul Anadolu Yakası'nda açık hava kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Hilltown Küçükyalı'nın ön bahçesinde konumlanan HABITAT, konserlerden görsel sanatlara, canlı performanslardan farklı disiplinlerdeki etkinliklere uzanan programıyla yaz boyunca ziyaretçileri ağırlayacak. 

Etkinlik serisinin temmuz ayı programı 3 Temmuz Cuma günü başlayacak. İlk gün sahnede saat 19.30'da Burhan Öçal, saat 22.00'de ise Ayşegül Aldinç ve Neco yer alacak.

Program 4 Temmuz Cumartesi günü Deniz Sipahi'nin saat 18.30'daki performansıyla ikinci güne adım atacak. Aynı gün Mirkelam saat 19.30'da, Kargo ise saat 22.00'de sahnede olacak. Her iki gün için kapılar saat 17.00'de açılacak.

Yaz programının öne çıkan etkinliklerinden biri de 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek ASCO – Symphony of Chaos konseri olacak. Klasik müzik ile rock müziği aynı sahnede buluşturan uluslararası prodüksiyon, HABITAT'ın açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Biletler satışta.

İlgili Konular: #konser #Ayşegül Aldinç #Burhan Öçal