Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan özel konser...

Yayınlanma: 29.10.2023 - 20:18

Güncelleme: 29.10.2023 - 20:19

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası (HSO), TRT Ankara Çoksesli Korosu ve Çoksesli Gençlik Korosu ile "Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlama Konseri" düzenledi. Bu özel konserde cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında, marşlar ve ilk kez seslendirilen eserlerle sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuldu.

Konserin ilk bölümünde, Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Prof. Levent Kuterdem tarafından bestelenen Mukavemet Oratoryosu seslendirildi ve eserin anlatıcılığını Devlet Tiyatroları Sanatçısı Boğaçhan Sözmen üstlendi.

İkinci bölümde ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Ortaokul Korosu, orkestraya ve TRT Korolarına eşlik etti ve dinleyicilerle birlikte 10. Yıl Marşı, 50. Yıl Marşı, 100. Yıl. Marşı ve 100. Yıl Bayrak Marşı gibi önemli eserler seslendirildi.

Ayrıca, genç keman sanatçısı ve besteci İdil Yunkuş, sahneye çıkarak Hasan Niyazi Tura'nın Horondo Capriccioso ve Can Atilla'nın Diriliş eserlerini seslendirdi.

Konserin sonunda İzmir Marşı hep bir ağızdan söylendi ve sanatseverler yoğun alkışlarla bu özel etkinliği kutladı.

Cumhuriyetin 100. yılını coşku ve sanatla kutlamak amacıyla gerçekleştirilen konser büyük bir ilgi gördü.