Haftalık film rotası: Zihninizi tazeleyecek 5 farklı dünya...
Haftalık film rotası: Zihninizi tazeleyecek 5 farklı dünya...

13.04.2026 21:41:00
Haftalık film rotası: Zihninizi tazeleyecek 5 farklı dünya...

Haftanın yorgunluğunu henüz yolun başındayken atmak veya akşamınızı kaliteli bir hikayeyle ödüllendirmek için 5 film...

Haftalık film rotası: Zihninizi tazeleyecek 5 farklı dünya...

1. The Green Knight (Yeşil Şövalye - 2021)

Yönetmen David Lowery'nin imzasını taşıyan ve 6.6 IMDb puanına sahip olan film, 14. yüzyılın ünlü "Sir Gawain ve Yeşil Şövalye" şiirinden sinemaya uyarlandı.

Haftalık film rotası: Zihninizi tazeleyecek 5 farklı dünya...

2. Decision to Leave (Ayrılma Kararı - 2022)

Güney Kore sinemasının dahi yönetmeni Park Chan-wook’a Cannes’da "En İyi Yönetmen" ödülünü getiren bu film, 7.3 IMDb puanına sahip. Bir dağ tırmanışı sırasında yaşanan gizemli ölümü araştıran bir dedektif ile maktulün eşi arasındaki çekimi konu alır. 

Haftalık film rotası: Zihninizi tazeleyecek 5 farklı dünya...

3. Ahlat Ağacı (2018)

Nuri Bilge Ceylan’ın 8.1 IMDb puanlı eseri, aydın adında bir gencin, üniversiteden mezun olup köyüne dönmesini ve yazdığı kitabı bastırma çabasını odağa alır.

Haftalık film rotası: Zihninizi tazeleyecek 5 farklı dünya...

4. Arrival (Geliş - 2016)

Denis Villeneuve tarafından yönetilen ve 7.9 IMDb puanına sahip olan yapım, bilim kurgu türünü "dilbilim" üzerinden yeniden tanımlar. Dünyaya gelen gizemli bir uzaylı ırkıyla iletişim kurmaya çalışan dilbilimci Louise Banks'in hikayesini anlatır.

Haftalık film rotası: Zihninizi tazeleyecek 5 farklı dünya...

5. Poor Things (Zavallılar - 2023)

Yönetmen Yorgos Lanthimos’un vizyonuyla hayat bulan ve 7.9 IMDb puanıyla dikkat çeken yapım, Viktorya dönemine fantastik ve sürreal bir pencereden bakar. Emma Stone’un unutulmaz performansıyla canlandırdığı Bella Baxter’ın dünyayı, özgürlüğü ve cinselliği keşfetme sürecini işler.

İlgili Konular: #Sinema #Film #IMDb #film listesi