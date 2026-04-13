Haftalık film rotası: Zihninizi tazeleyecek 5 farklı dünya...

1. The Green Knight (Yeşil Şövalye - 2021) Yönetmen David Lowery'nin imzasını taşıyan ve 6.6 IMDb puanına sahip olan film, 14. yüzyılın ünlü "Sir Gawain ve Yeşil Şövalye" şiirinden sinemaya uyarlandı.

2. Decision to Leave (Ayrılma Kararı - 2022) Güney Kore sinemasının dahi yönetmeni Park Chan-wook’a Cannes’da "En İyi Yönetmen" ödülünü getiren bu film, 7.3 IMDb puanına sahip. Bir dağ tırmanışı sırasında yaşanan gizemli ölümü araştıran bir dedektif ile maktulün eşi arasındaki çekimi konu alır.

3. Ahlat Ağacı (2018) Nuri Bilge Ceylan’ın 8.1 IMDb puanlı eseri, aydın adında bir gencin, üniversiteden mezun olup köyüne dönmesini ve yazdığı kitabı bastırma çabasını odağa alır.

4. Arrival (Geliş - 2016) Denis Villeneuve tarafından yönetilen ve 7.9 IMDb puanına sahip olan yapım, bilim kurgu türünü "dilbilim" üzerinden yeniden tanımlar. Dünyaya gelen gizemli bir uzaylı ırkıyla iletişim kurmaya çalışan dilbilimci Louise Banks'in hikayesini anlatır.