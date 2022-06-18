Haftanın güncel çocuk kitapları...

18 Haziran 2022 Cumartesi, 00:03

En Güzel Ayakkabı / Özge Altınok Lokmanhekim / Resimleyen: Zeynep Dağgüden / Final Kültür Sanat / 24 s. / 3+ / 2022.

Kaç çeşit ayakkabınız var? Sahi her yere aynı ayakkabıyla gidilmez değil mi? Evde ayrı, işte ya da spor yaparken başka ayakkabılar eşlik eder size. En çok hangi ayakkabınızı seversiniz? Ya çocuklar, anne babalarının ayakkabılarıyla ilgilenirler mi? En çok hangi ayakkabınızı sevdiklerini söylediler mi size? Belki de ayakkabılarınızdan çok terliklerinizdir hoşlarına giden. Sanırım hepimiz için sevgi dolu bir evde ve birlikte olmaktır en güzeli. Özge Altınok Lokmanhekim bir adım ötesine taşıyor ayakkabılarımızla hayatın ilişkisini... Zeynep Dağgüden’in resimleriyle bu hoş öyküye kattıklarıysa tek sözcükle olağanüstü.

Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi / Cemal Süreya / Resimleyen: Mustafa Delioğlu / Can Çocuk Yayınları / 64 s. / 9+ / 2022.

Şiirimizin ustalarından Cemal Süreya’nın yıllar önce çocuklar için kaleme aldığı, “Çocukça” dergisinde yayımlanan yazıları bunlar. Aslında “yazıları”ndan çok çocuklarla el ele yolculukları... Can Çocuk Yayınları’nca okura yeniden sunulurken günlüklerinde konuyla ilgili yazıları da eklenmiş yapıta. Dahası “çocuk edebiyatı” konusunda düşünceleri de... Gökyüzünü lacivert ipek helikopterin uçuşunun şenlendirdiği, bembeyaz gemilerin denizi köpüklerle coşturduğu yazılar bunlar. Çocukların her şeyi anladığı gerçeğine yaslıyor metinlerini Cemal Süreya. Büyük usta Mustafa Delioğlu’nun resimleriyse sizi helikoptere çağırıyor.

Ahtapot ile Sessiz Balina / Gökçe Gökçeer / Resimleyen: Uğur Altun / Redhouse-Kidz / 32 s. / 4+ / 2022.

Sesinize ses vermezse çevrenizden hiç kimse ya da şarkınıza katılmazsa arkadaşlarınız o durumda ancak kocaman bir yalnızlık bekler sizi. Araştırmacıların 1992’de, Pasifik Okyanusunun derinliklerinde farklı bir frekansta ses çıkaran, belki de şarkı söyleyen ne ki öteki balinalarına sesini duyuramayan bir balinayı keşfetmelerine yaslıyor öyküsünü Gökçe Gökçeer. Uğur Altun’un enfes resimleri eşliğinde sıra dışı bir dostluk öyküsü çalıyor kapılarımızı. Sayfalar arasında dolaşmıyoruz da dostluğun, paylaşmanın, arkadaşlığın değeri üzerine düşünürken, kahramanımız balinayla şarkı söylerken buluyoruz sanki kendimizi.

Gülümse / Raoul Follereau / Çeviren: Sima Özkan / Resimleyen: Hoda Hadadi / Meraklı Tilki Kitaplığı / 32 s. / 3+ / 2022.

Sanırım üzerinde pek durmayız gülmekten, gülümsemekten uzak bir yaşam sürüp süremeyeceğimizin. “Hiç kimse gülümsemeden yaşayacak kadar zengin; gülümsemekten yoksun kalacak denli yoksul değildir.” diyor yazar. Somurtmaların, kızgınlıkların kilitlediği kapıları açan da kapılarımızın, aslında gönlümüzün açık kalmasını sağlayan da gülümsemelerimizdir. Gülümsemenin anlamı, gücü ve değeri üzerine yeniden düşünürken doğanın gülümsediğini de daha derinden fark ediyoruz. Çevirmen Sima Özkan; yazar Raul Follereau’nun duru anlatımını dilimize başarıyla aktarmış. Yalın çizgileri için de çizer Hoda Hadadi’ye teşekkür borçluyuz.