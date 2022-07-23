Haftanın güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:01

Eliott ve Gizemli Kütüphane / Pascaline Nolot / Resimleyen: Antonin Faure / Çev. Şirin Etik / Redhouse Kidz / 160 s. / 9+ / 2021.

Pascaline Nolot genç bir yazar, 1983 doğumlu. İlkokul yıllarında bir hayalet gibi kütüphanede zaman geçirmeyi çok sevmiş. Bu not bize, kitabın kahramanı Eliott’ın kütüphanede geçen düşsel yolculuğunun yaslandığı gerçekliğe ilişkin ipuçları veriyor sanki. İnce düşünen, nezaketli bir çocuktur Eliott. Ne ki okul günleri, Charlie ve “çete”sinin bitmek bilmez soğuk şakaları ve saldırılarıyla zehir olmaktadır. Charlie’den kurtulmanın yolu olarak bir gün kütüphaneye sığınır Eliott. Akran zorbalığıyla baş etmenin yolları, kitapların önümüze açtığı inanılmaz evren, keşfedilmeyi bekleyen içimizdeki o inanılmaz güç ve daha fazlası için olağan dışı bir okuma serüveni.

Maisie Day’in Sonsuz Canları / Christopher Edge / Çev. Ceren Ceylan / Bilgi Yayınevi / 152 s. / 10+ / 2021.

Doğum günlerimizin güzel yanı, yalnız bırakmayan arkadaşlarımız kadar, beklediğimiz hediyelerdir de. Maisie de işte bu nedenle çok heyecanlı. Kendi nükleer reaktörünü yapmak için gereksinim duyduğu araç gerecin günün hediyeleri arasında yer almasını umuyor. Evet, “nükleer reaktör”! Bilimsel gelişmeleri, alanın kavramlarını çocuk yazınına başarıyla taşıyan C. Edge; evrenler arası yolculuklardan söz ederken aslında insan ilişkilerini tartışıyor. Bir sevgi öyküsü olarak da okunan yapıtın başarısında Ceren Ceylan’ın çevirisi ve Argun Tozun’un özenli sayfa uygulamasının payı büyük.

Kafamdaki Orman / Gökçe İspi Turan / Resimleyen: Melike Tan / Kırmızı Kedi Çocuk / 70 s. / 7+ / Ocak 2022.

Okuldan ve arkadaşlardan uzak kalmak her çocuk için zordur. İki yıla yaklaşan şu salgın günlerinde çocuklarımızın hepsi aynı anda yaşadı bu zorluğu. Bazen de aramızdan bir arkadaşımız bir süre uzak kalabilir okulundan. Mira da böyle bir sıkıntı yaşar. Sağaltım sürecinde saçları da dökülmüştür. Uzun bir aradan sonra okul kapısında bambaşka bir heyecanla kalakaldığında “arkadaşların en güzeli” girer koluna ve doğruca sınıfa. Sonra ormanın tüm güzelliğiyle renklendirir kafasını Mira. Onun, hastalığın elinden aldığı, sınıftaki “yer”ini yeniden kazanma yolculuğunu sıcacık bir anlatıya döndüren Gökçe İspi Turan, çocukların hayata tutunma gücünü de öyküsünün ana eksenine oturtmuş.

Uzaydaki Renkli Orman / Ilgım Veryeri Alaca / Koç Üniversitesi Yayınları / 48 s. / 4+ / 2022

Baş döndürücü bilimsel gelişmeler ve artan doğa düşmanlığı; çocuklar her şeyin farkında. Hem de Samanyolu’ndan kristal bakraca yıldız tozu toplayacak ve bunların yaşlarını, geldikleri yeri araştıracak kadar. Ilgım Veryeri Alaca, çocukların düşlerine yasladığı olağanüstü öyküsünü aynı güzellikte ve çocuklardan emanet bir teknikle ortaya çıkardığı görsellikle beziyor. Altı yaşındaki Ata’nın fırçası da katılınca bu yolculuğa Maya’nın yol arkadaşı oluveriyoruz. Şifası dillere destan simsefa ağacının altına ne zaman geldiğimizin ne önemi var! Sahi, Lim gezegenini de mi merak etmediniz? Ağaçları, çiçekleri, börtü böceğiyle oya gibi işlenmiş bu güzelim doğa belki de çok yakınımızdadır, ne dersiniz?