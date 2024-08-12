Haftanın kültürel etkinlikleri: İstanbul'da bu hafta hangi sanatçılar sahne alacak?

Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:41

Güncelleme: 12.08.2024 - 12:41

İstanbul'da bu hafta sanatseverleri çeşitli etkinlikler bekliyor. Şehirde konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden atölye çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

FİLM VE TİYATRO GÖSTERİMLERİ

Atatürk Kültür Merkezi (AKM): 12-18 Ağustos tarihlerinde Erman Bostan'ın yönettiği "Cadı" filmi izleyiciyle buluşacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi:

13 ve 14 Ağustos'ta "Fosforlu Cevriye",

16 Ağustos'ta "İki Efendinin Uşağı",

17 Ağustos'ta "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" oyunları sahnelenecek.

Maximum Uniq Açıkhava: Bugün komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol stand-up gösterisi yapacak.

ATÖLYELER

AKM: Çocuklara yönelik "Ritim Atölyesi", "Mini Bale Atölyesi", "Drama Atölyesi" ve "Piyano Kaşifleri" gibi etkinlikler 17-18 Ağustos'ta düzenlenecek.

KONSERLER

Maximum Uniq Açıkhava:

14 Ağustos'ta Hauser,

16 Ağustos'ta Gazapizm,

17 Ağustos'ta Selda Bağcan,

18 Ağustos'ta Semicenk sahne alacak.

Blind İstanbul: Amerikalı grup "Nation of Language" Türkiye'de ilk kez 13 Ağustos'ta sahne alacak.

Btc Türk Vadi Açık Hava: Sertab Erener 17 Ağustos'ta sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi: Cem Adrian 18 Ağustos'ta sevenleriyle buluşacak.

İstanbul Festivali (Festival Park Yenikapı):

13 Ağustos'ta Lvbel C5, Jason Derulo ve Burak Yeter,

14 Ağustos'ta M Lisa ve Motive,

15 Ağustos'ta Emircan İğrek ve Sertab Erener,

16 Ağustos'ta "Dolu Kadehi Ters Tut" ve Can Ozan,

17 Ağustos'ta "Pinhani" ve "Yayla Trio",

18 Ağustos'ta Melike Şahin sahne alacak.