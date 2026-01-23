Haldun Dormen’e sevgiyle saygıyla…

Tiyatro camiasının sanki bir kanadı kırıldı. Yıllardır tiyatroya değmiş tüm insanları sevgiyle kucaklayan değerli sanatçımız Haldun Dormen aramızdan ayrıldı. Hayat böyle bir şey işte. Ne mutlu bizlere ki, şöyle ya da böyle, sahne üstünde ya da sahne dışında onunla beraber olduk, onun ışığından feyz aldık; seyircisi, çalışma arkadaşı ya da dostu olarak.

Yale Üniversitesi’nde tiyatro eğitimini tamamlayıp İstanbul’a döndüğü 1950’li yıllardan bu yana Cep Tiyatrosu ile başlayan çalışmalarını aralıksız sürdüren bir sanatçıydı Haldun Dormen daha düne kadar. Dormen Tiyatrosu’nda oynadığı, yönettiği o mükemmel farslar, komediler, müzikaller tiyatromuzu zenginleştirdi. Pırıl pırıl sanatçılar yetiştirdi ve o sevecen tarzıyla hep yanlarında durdu manen ve maddeten. Bugün de aynı şeyi yapıyordu. Gençleri destekliyor, önlerini açıyordu bitmez tükenmez bir enerjiyle. 1997 yılında Haldun Dormen’in önerisiyle ve onun sanat danışmanlığında hayata geçen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, önümüzdeki yıl 30’uncu yaşını kutlayacak. Ne güzel ki Afife Ödülleri’nin ilk jürisinde görev aldım ve sevgili Haldun Dormen’in içindeki hiç sönmeyen tiyatro aşkını daha da yakından yaşadım. Böylesi anlamlı bir ödül, kuşkusuz toplumu oluşturan bireyleri yeni yaratılar, yeni hedefler, yeni çalışmalar için yüreklendirdi. Yüreklendirmeye devam ediyor ve edecek. Evet, özlemle ve de sevgiyle, saygıyla yaşatılacak tiyatro dünyamızda Haldun Dormen adı.