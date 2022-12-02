Haldun Taner ile ‘Dünya Edebiyatı ve Edebiyatçıları’
Haldun Taner’in düzyazı kitapları serisi yeni derlemelerle sürüyor. Tuncay Birkan’ın derleyip hazırladığı Zamanın Getirdiği Perspektifler: Dünya Edebiyatı ve Edebiyatçıları (Yapı Kredi Yayınları) yazarın dünya edebiyatının seçkin yazarları ve yapıtları üstüne gazete ve dergilerde çıkmış yazılarından oluşuyor.
“Okumak, insanı megalomanlıktan, narsisizmden, kendi fikirlerine hayranlıktan kurtarır. Alçakgönüllü olmaya, dengeli olmaya, ölçülü olmaya götürür. Megalomaniye yakalanmaya en yatkın kişiler içinde sanatçılarla politikacılar sanırım en başta gelir. Bu virüse karşı en dayanıklılar, en bağışık olanlar ise bilim adamlarıdırlar. Bilim adamları bütün edindikleri bilgiyi başka kitaplara, başkalarının bu alandaki çalışmalarına ve tüm insanlığın bu alandaki birikimine borçlu olduklarını bilirler.” Haldun Taner
Haldun Taner’in düzyazı kitapları serisi yeni derlemelerle sürüyor. Tuncay Birkan’ın derleyip hazırladığı Zamanın Getirdiği Perspektifler: Dünya Edebiyatı ve Edebiyatçıları (Yapı Kredi Yayınları) yazarın dünya edebiyatının seçkin yazarları ve yapıtları üstüne gazete ve dergilerde çıkmış yazılarından oluşuyor.
Edebiyatımızın büyük ustası, klasiklerden modernlere uzanan geniş yelpazede dünya edebiyatına evrensel ölçekte bir bakış getiriyor. Shakespeare’den Céline’e, Flaubert’den Kafka ve Faulkner’a pek çok yazarı; Vişne Bahçesi’nden Güneş de Doğar’a dilimize çevrilmiş onlarca kitabı yorumluyor.
Öte yandan, günlük ve biyografi yazmak, klasikler, yazarın sorumluluğu, intihar, öykü, eleştiri, çeviri sorunları gibi konular üstüne özgün değerlendirmelerde bulunuyor.
Zamanın Getirdiği Perspektifler: Dünya Edebiyatı ve Edebiyatçıları / Haldun Taner / Yayına Hazırlayan: Tuncay Birkan / Yapı Kredi Yayınları / 160 s. / 2022.
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