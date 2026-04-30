Halil Paşa’nın tabloları rekor fiyata satıldı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türkiye’de resim sanatının en önemli isimlerinden Halil Paşa’nın eserlerini arşiv belgeleri, fotoğraflar ve desen defterleriyle birlikte Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı başlıklı sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ederken; sanatçının adı uluslararası sanat dünyasında yeniden gündem oldu.

Halil Paşa’nın 1912’ye tarihlenen ve dört mevsimi betimlediği tabloları, Londra’daki Sotheby’s’te düzenlenen müzayedede rekor fiyata satıldı. Müzayede evinin 200 bin ila 300 bin Pound tahmini değer biçtiği tablo, 537 bin 600 Pound’a satılarak sanatçının bugüne kadar en yüksek fiyata alıcı bulan serisi oldu.

LONDRA'DA REKOR SATIŞ

Dört panelden oluşan bu eser, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby’s'in 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında Kuzey Afrika, Mısır, Levant, Arabistan ve Osmanlı dünyasının manzaralarını, insanlarını ve kültürlerine dair resimleri bir araya getiren “Oryantalist Sanat” müzayedesinde dikkat çeken satışlardan biri oldu. Tahminlerin üzerinde rakama ulaşarak uluslararası sanat piyasasında büyük ilgi gören bu satış, Halil Paşa’nın üretimine yönelik güncel ilgiyi yeniden görünür kılıyor.

Sotheby’s’te satılan tabloların 1900’lerin başına tarihlenen erken bir versiyonu ise Pera Müzesi’nde izlenebiliyor. Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı sergisinde yer alan bu eserler, sanatseverlere uluslararası sanat piyasasında dikkat çeken bu temanın erken bir yorumunu yakından görme imkânı sunuyor. Sergi 23 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.