Halit Çelenk Ödülleri törenle verilecek

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:00

Türkiye Barolar Birliği’nin katkılarıyla verilen ödüllerin seçici kurulunda Prof. Dr. Korkut Boratav, avukat Gürkan Altun, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, avukat Barış Aybay, avukat Özlem Şen Abay ve avukat Ümit Altaş’ın yer alıyor.

Tören, yarın TBB Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da yapılacak.

Ödül töreninin, salgından bu yana ilk kez geniş katılımla, açık şekilde yapılacağını, bu nedenle heyecanlı olduklarını söyleyen Serpil Çelenk Güvenç, “Halit Çelenk’in dostlarını, yoldaşlarını, sevenlerini bir arada görmek istiyoruz. Toplantıyı birlikte yapacağız” dedi.



