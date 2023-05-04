Halit Çelenk Ödülleri törenle verilecek

Yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan, “Denizlerin avukatı” Halit Çelenk’in anısına verilen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, Çelenk’in ölüm yıldönümünde (5 Mayıs) törenle sahiplerini bulacak. Hukukçuların yanı sıra başka disiplinlerden de katılımcıların başvurabildiği ödüller için yarın tören düzenlenecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00
Halit Çelenk Ödülleri törenle verilecek
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Türkiye Barolar Birliği’nin katkılarıyla verilen ödüllerin seçici kurulunda Prof. Dr. Korkut Boratav, avukat Gürkan Altun, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, avukat Barış Aybay, avukat Özlem Şen Abay ve avukat Ümit Altaş’ın yer alıyor.

Tören, yarın TBB Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da yapılacak.

Ödül töreninin, salgından bu yana ilk kez geniş katılımla, açık şekilde yapılacağını, bu nedenle heyecanlı olduklarını söyleyen Serpil Çelenk Güvenç, “Halit Çelenk’in dostlarını, yoldaşlarını, sevenlerini bir arada görmek istiyoruz. Toplantıyı birlikte yapacağız” dedi.



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