Halit Çelenk Ödülü’nü gençlik kazandı

Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:12

Güncelleme: 06.05.2025 - 18:58

TBB, Çelenk ailesi ve Seçici Kurul üyeleri, çağrılılar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşen tören, Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde geniş bir katılımla düzenlendi. Törende konuşan TBB Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir, “Bugün savunma mesleği, Cumhuriyet tarihinin en ağır baskı ve saldırıları altında. Çevre haklarını, işçilerin emeğini, ifade özgürlüğünü savunan avukatlar yargılanıyor, hapsediliyor. Selçuk Kozağaçlı, Can Atalay gibi meslektaşlarımız hak mücadelesi verdikleri için tutuklu. İstanbul Barosu, insan haklarını savunduğu için hedefte” dedi. Seçici Kurul Üyesi Av. Özlem Şen ise hukukun otoriter bir rejimin inşasında araçsallaştırıldığını ve “düşman hukuku” ile muhaliflerin hedef alındığını belirtti.

Halit Çelenk Akademik Destek Ödülü’ne; Ulaş Karadağ’a ait ‘Hukukun Üstünlüğü ve Otoritarizm: Türkiye’nin Anayasal Dönüşümü İçin Bir Çerçeve’ konulu makale ile Erdem Arda Akay’a ait ‘Suçun Kamusallığı Bağlamında Devletin Mağdur Sıfatı’ konulu tez uygun görüldü. Teşvik Ödülü de Ezgi Duman’a ait ‘Mahpus Çocuklar’ ve Özge Fındık’a ait ‘Kimsesizlerin Hikayesi: Suça Sürüklenen Çocuklar’ konulu makaleler arasında paylaştırıldı. Ödül sahiplerinin açıklanmasının ardından sanatçı Ozan Çoban, katılımcılara müzik dinletisi sundu.