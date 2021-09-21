Halk ozanı Ruhi Su anıldı
Türk halk müziği ve Devlet Operası’nın en önemli sanatçılarından, büyük ozan Ruhi Su, ölümünün 36. yıldönümünde Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı.
Ruhi Su’nun dostları ve öğrencilerinin katıldığı anmada mezara karanfiller bırakıldı. Anmaya Sanat Meclisi, Ruhi Su Dostlar Korosu, halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, Grup Yorum üyeleri ile Ruhi Su’nun öğrencileri ve dostları katıldı.
“Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür” pankartının açıldığı törende konuşan Sanat Meclisi Sözcüsü, tiyatrocu Mehmet Esat-oğlu, halk ozanı olmanın zorluklarına değinerek “Bu ülkenin çocukları baskıları, engellemeleri, konser yasaklamalarını göğüsleyip senin yolundan yürümektedir ey Ruhi Su” dedi. Esatoğlu, yaşamı boyunca türkülerden ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyen Ruhi Su’nun bir halk ozanı olduğunu vurgulayarak “12 Eylül’ün en karanlık günlerinde bile daima ışık oldu” dedi. Konuşmaların ardından Ruhi Su ve eşi Sıdıka Su’nun mezarına karanfiller konuldu. Etkinlik, Grup Yorum ve Ruhi Su Dostlar Korosu üyelerinin türkü dinletileriyle son buldu.
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