Haluk Bilginer, Ethan Kai ve Yasemin Kay Allen, İstanbul'un sokaklarında 'The Turkish Detective' için kamera karşısında!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:15

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:15

Paramount+, Barbara Nadel'in CWA Gümüş Hançer Ödüllü romanlarından uyarlanan "The Turkish Detective" dizisi için sipariş verdi. Dizinin başrolünde Haluk Biligner, Ethan Kai ve Yasemin Kay Allen yer alacak.

Barbara Nadel'in romanlarına dayanan dizi, günümüz İstanbul'unda geçecek ve Müfettiş Çetin İkmen ile Dedektif Mehmet Süleyman'ın suçları çözerken yaşadıkları olayları konu alacak. Senaryosu Ben Schiffer tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini ise Niels Arden Oplev üstleniyor.

Dizinin başrol oyuncuları arasında Haluk Biligner, Ethan Kai ve Yasemin Kay Allen bulunuyor. Dizinin 2023 yılında Paramount+ platformunda dünya çapında izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

Paramount+ Orijinal Senaryolu Diziler Başkanı Nicole Clemens, diziyi dünyanın en çarpıcı ve kültürel açıdan zengin şehirlerinden birinin manzarasında geçen evrensel olarak ilgi çekici bir suç gerilimi olarak tanımladı. Marc Helwig, Miramax ve yazar Ben Schiffer ile işbirliği yapmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

Haluk Bilginer'in yanı sıra Erol Afşin, Tülin Oral, Yılmaz Gruda, Selma Ergeç, Uygar Tamer, Deniz Ülkü, Ruhi Sarı, Dilan Gwyn, Fatih Al, Diyar Bozkurt, Rüzgar Diricanlı, Ferit Özmenoğlu, Murat Seven, Lila Gürmen ve Nader Abd Alhay gibi isimler de dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak.