Haluk Bilginer: Heyecan verici

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Oyun Atölyesi’nin oyunu “Kel Diva”, 21 Eylül’de saat 20.30’da Paris’te Gymnase Marie-Bell Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Oyunun Paris’te sahnelenecek olmasıyla ilgili gazetemize konuşan Haluk Bilginer, “Yazıldığı günden beri her gece Paris’te oynayan bu önemli oyunun bizim yorumumuzla orada izlenecek olması heyecan verici” dedi.

Yine telefonla ulaştığımız Zuhal Olcay ise, “Uzun yıllardır hiç ara vermeden Paris’te oynayan bu oyunu orada oynayacak olmak bizi çok mutlu ediyor, keşke bu oyunu oynayan Parisli oyuncularla tanışma fırsatımız olsa...” ifadelerini kullandı.

EUGENE IONESCO…

Oyunda, Bilginer ve Olcay dışında Yiğit Özşener, Özlem Zeynep Dinsel, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılıç rol alıyor. 14 Eylül’den itibaren Avrupa turnesine çıkacak olan Oyun Atölyesi “Kel Diva”yı Paris’te tek oyun olarak sahneleyecek.

12 yaş sınırı olan “Kel Diva” adlı oyunun konusu kısaca şöyle:

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken “İtfaiye Şefi”nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Tüm bu karışık olaylar üzerine kurulu oyun absürt tiyatronun önemli örneklerinden.

Eugène Ionesco’nun kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Muharrem Özcan üstleniyor. Oyunun müzikleri ise Tolga Çebi’ye emanet.