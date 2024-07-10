Türk Dedektif isimli yapımla İngiltere'de ekranlara dönen Haluk Bilginer nasıl karşılandı?

Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:10

Güncelleme: 10.07.2024 - 14:10

BBC Çetin İkmen karakterinde Haluk Bilginer

BBC’nin yaz ekranında yayınlanan Turkish Detective (Türk Dedektif) dizisi, Haluk Bilginer’i yeniden İngiliz izleyicisiyle buluşturdu.

Yaklaşık 40 yıldır ekranda olan Eastenders dizisinde 80’li yıllarda 3 sezon rol alan Bilginer, 70 yaşında BBC ekranına geri döndü.

Bilginer ilk sezonu yayınlanan dizide Çetin İkmen isimli nev-i şahsına münhasır bir cinayet şube dedektifini canlandırıyor.

İngiliz televizyonlarında, neden Türkiye’de geçen bir polisiye dizinin yer bulduğu sorusunun cevabı ise İngiliz polisiye yazarı Barbara Nadel’ın romanlarında yatıyor.

Nadel’ın Çetin İkmen karakterinin başrolünde olduğu 26 kitaplık bir polisiye serisi bulunuyor.

Pazar günü ilk bölümü ekrana gelen polisiye dizi, İngiltere’deki televizyon yazarlarının da merceğindeydi.

'Düpedüz saçma ama iyi anlamda'

Guardian gazetesinin televizyon Rachel Aroesti, beş üzerinden üç puan verdiği dizi yazısı “Düpedüz saçma ama iyi anlamda” başlığını atıyor.

Dizideki suçlular dahil herkesin İngilizce konuşuyor olması dahil birçok noktaya bu anlamda dikkat çeken Aroesti, tüm bunlara karşın dizinin iyi bir izleme deneyimi sunduğunu yazıyor:

“Çekim yerine karşın Türk Dedektifi aslında klasik bir İngiliz detektiflik serisi. Dizideki polislerin cinayetleri çözme metodları bazen düpedüz gülünç olabiliyor belki ama bu bir sorun değil.

“Bu, bölüm sonunda gerçeklerin ortaya kesin olarak çıktığı polisiye fantezi türü bir yapım. Aslında bölümler öylesine rahat akıyor ki, uyuya kalmanın eşiğinde izleniyor. Dizinin en tuhaf şeyi ise temposu: zaman zaman bir buzul gibi yavaş ilerlerken hemen sonra inanılmaz derecede hız kazanabiliyor.

“Nispeten basit senaryosu, akla yatkın olduğu kadar akıl dışı da olabilen olay örgüsüne eşlik eden İngiliz aromalı rüya gibi İstanbul arka planı, izlerken uykunuzu kaçırmayacaktır. Hatta uykuya dalmanıza yardımcı da olabilir.”

'En güzel yanı Haluk Bilginer'in başroldeki performansı'

BBC

The Telegraph gazetesindeki değerlendirme yazısında da diziye 3 yıldız verilmiş.

“Yaz ekranı sıkıcılığını canlandıracak bir polisiye” başlığı taşıyan yazıda Bilginer’in performansı övülüyor:

“Barbara Nadel'in Detektif İkmen’in başrolünde olduğu serisine dayanan dizi aslında oldukça iyi. En güzel yanı ise Haluk Bilginer'in başroldeki performansı.

“Bu izleyicinin aşina olduğu bir karakter. Mesleğinde duayen detektif, yardımcısı gence bilgeliğini aktarırken peşinde olduğu suçlulara da kaçış yeri bırakmıyor. Ama asıl zevkli olan Bilginer’i izlemesi.

“Hafızası iyi olanlar onu 1980’li yıllarda Eastenders’ta yer almış oyuncular arasındaki kurnaz Mehmet Osman karakteri ile hatırlayabilir.”

The Sun gazetesindeki yazıda da Haluk Bilginer’in Eastenders yıllarına atıf yapılıyor:

“Diziye yeni düşmüş EastEnders hayranları, sakallarına rağmen Haluk'u hatırlayacaktır. Diziden kovulmadan önce 80'lerde üç yıl boyunca Mehmet Osman karakterini canlandırmıştı.”

Bilginer’in dizinin yapımcıları ile yaşadığı bir tartışma sonrası Eastenders senaryosundan çıkarıldığını yazan The Sun, sosyal medya kullanıcılarının Bilginer’i yeniden görmekten mutlu olduğunu gösteren paylaşımlara yer verdi.

O paylaşımlardan biri şu şekilde:

"Haluk Bilginer'in Detektif İkmen rolünde oynadığı Türk Dedektifi'ni izledik. Haluk bir zamanlar Eastenders’ta Mehmet Osman karakterini canlandırıyordu. Keyifli bir izleme deneyimiydi.”