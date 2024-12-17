Hande Erçel ve Barış Arduç'tan bir aşk hikayesi: 'Rüzgara Bırak'

Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:02

Güncelleme: 17.12.2024 - 12:02

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı Rüzgara Bırak filminin yayın tarihi, filmin afişi ve filmden yeni karelerle birlikte duyuruldu. İzleyenleri, aşkın en eğlenceli halini yaşatan tutku dolu bir serüvene davet eden Rüzgara Bırak, 14 Şubat’ta Netflix’te yayınlanacak.

Senaryosunda Ceylan Naz'ın imzası olan film, biri şehirden diğeri ise denizden beslenen iki ruhu karşı karşıya gelişini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu filmin yapımını Lanistar Medya ile Royal Pictures’ın, yapımcılığını ise Berkin Kaya, Hakan Karamahmutoğlu ve Saner Ayar üstleniyor.

RÜZGARA BIRAK'IN KONUSU NEDİR?



Şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’yı karşı karşıya getirir. Aslı, Ege’yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme’deki koya otel yapılması için ikna etmek zorundadır ancak bu mücadele düşündüğünden çok daha zorlu çıkar. Çatışmanın kıvılcımları ve rüzgarın fısıltıları, her şeyiyle şehirli Aslı ve tüm benliğiyle Çeşmeli olan Ege’nin zıtlıklarının ardına gizlenmiş benzerliklerini de ortaya çıkarır. Peki bu ikili şirketlerini mi, sörf okulunu mu yoksa birbirlerini mi seçeceklerdir?



