Haramiler müzikali prömiyer yaptı

Rüşvet çarkları arasında sıkışan hayatları, güldürü ile trajediyi iç içe geçirerek anlatan “Haramiler”, 17 Aralık akşamı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı.

Halkın başına musallat olan harami yöneticiler, çürümüş bürokrasi, malları gasp edilen yetim bir kız, gözü dönmüş papazlar, büyülerle muskalarla yolunu bulan cinci hocalar ve en önemlisi mağdur edilmiş halk oyunun en önemli figürleri olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunun ilk gösteriminde sanatçıları ve yönetmeni kutlayan, İBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, oyunun çok zorlu bir yoldan geçilerek, çok prova yapılarak tamamlandığını anlattı. Şarkı sözleri ve müziğini Engin Alkan’ın, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer’in, kostüm tasarımını Duygu Türkekul’un, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz’ın, koreografisini Senem Oluz’un, müzik düzenlemesini Sinan Can Sarı’nın, korrepetitörlüğünü Murat Bavli’nin yaptığı oyunda Aslı Nimet Altaylar, Damla Cangül Yiğit, Elçin Atamgüç, Emre Ertunç, Enes Mazak, Eyşan Dönmez, Göksel Arslan, Melih Tuma, Müslüm Tamer, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Yusuf Akçay, Zafer Kırşan rol alıyor.

Oyun, 20 Aralık, 24-27 Aralık, 2-3 Ocak tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.