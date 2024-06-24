Harbiye’de muhteşem konser!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.06.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) sezonun son konserinde dünyaca ünlü soprano Olga Peretyatko’yu ağırladı.

Peretyatko, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu.

“Yıldızlar ve Aryalar” adlı konser, CRR Genel Sanat Yönetmeni Orhan’ın da görev başında olduğu son program oldu.

Konser bitimi bir veda konuşması yapmasını beklediğimiz Orhan, mikrofona yaklaştı ve tam konuşacakken son anda vazgeçti. Bazen en güzel cevap sessiz kalmaktır der gibi bir el hareketiyle seyircisine veda etti. Konser sonrası konuştuğumuz Orhan, “CRR bünyesinde sadece üstün, kaliteli konserler sunmak için çok çalıştım. Bu da aslında o fikrin devamı. Olga bir dünya starı, bizimle aynı sahnede olmayı kabul etti. Biz de dünya yıldızlarına eşlik edebilecek seviyede olduğumuzu bir kez daha kanıtladık” dedi.

Orhan’ın bu son konseri daha çok konuşulacak. Uluslararası alanda büyük ün sahibi olan ve kariyerine Plácido Domingo’nun düzenlediği Operalia Yarışması’nı kazanarak çok büyük bir başlangıç yapan soprano Olga Peretyatko’yu ülkemizde dinleyebilmek deyim yerindeyse muhteşemdi.

SOLİST ORHAN...

Bir eserde aynı zamanda solist de olan Orhan, Peretyatko’ya eşlik etti. O anların planlı olmadığını anlayan seyirciler için çok keyifliydi. Konserdeki o anı sorduğum Orhan, “Eserin o bölümünde bir tenor solo vardır, ben bariton sese sahibim. O yüzden hiç düşünmemiştim ama birden sahnede eşlik etmek istedim. Spontane gelişen olaylar müziği zaman zaman çok keyifli hale sokuyor” cevabını verdi.

Konserde, Pyotr İlyiç Çaykovski’nin Napolyon Savaşları’nı anan “1812 Uvertürü Op. 49” eseri, Vincenzo Bellini’nin “Norma: Casta Diva” eserinin yanı sıra Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Carl Maria von Weber ve Sergey Rahmaninov’un aralarında olduğu birçok ünlü bestecinin eserleri seslendirildi. İki bölümden oluşan ve yaklaşık iki saat süren konseri yaklaşık 2 bin kişi izledi.

SAHNEYİ TERK EDEMEDİLER...

Konser bitiminde seyircilerin açık havayı terk etmemesi ve bitmeyen alkışlar, Orhan ve Peretyatko’yu sahneye tekrar tekrar getirdi. Bis yapan ikili, iki eser daha yönetti ve seslendirdi.

Haftaya Fazıl Say ile Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde Ankara Bilkent Odeon’da bir konsere daha imza atacak olan Orhan’ın yolu aydınlık. Daha çok konserine tanıklık edeceğimiz Orhan’ı yeni mevsimde karşılamak dileğiyle...

