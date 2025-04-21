'Harry Potter ve Felsefe Taşı' filmi, orkestra eşliğinde sinemaseverlerle buluştu

Harry Potter serisinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı" canlı orkestra eşliğinde binlerce kişi tarafından izlendi.

'Harry Potter ve Felsefe Taşı' filmi, orkestra eşliğinde sinemaseverlerle buluştu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 00:17

Binlerce kişi Harry Potter serisinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı"nı canlı orkestra eşliğinde izledi.

"Movies in Concert" etkinlik serisi kapsamında Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte, orkestrayı İngiliz şef Timothy Henty yönetti.

100 KİŞİLİK ORKESTRA

Ünlü besteci John Williams'ın filmde yer alan eserleri, yaklaşık 2 saat 50 dakika süren etkinlikte 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak yorumlandı.

İki günde üç gösterim yapılan etkinlik serisine katılan yaklaşık 13 bin kişi, filmi İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazıyla ve canlı müzik eşliğinde izledi.


Etiketler: #Harry Potter #orkestra #Sinema

İlgili Haberler

78. Cannes Film Festivali ana seçkileri açıklandı: Yaratıcı sinema

78. Cannes Film Festivali ana seçkileri açıklandı: Yaratıcı sinema
Sessizliğin ve yalnızlığın sineması: Tayfun Pirselimoğlu’ndan 5 unutulmaz film

Sessizliğin ve yalnızlığın sineması: Tayfun Pirselimoğlu’ndan 5 unutulmaz film
Türk sinemasında derinlikli bir yolculuk: Yeşim Ustaoğlu filmleri

Türk sinemasında derinlikli bir yolculuk: Yeşim Ustaoğlu filmleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler