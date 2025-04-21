'Harry Potter ve Felsefe Taşı' filmi, orkestra eşliğinde sinemaseverlerle buluştu
Harry Potter serisinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı" canlı orkestra eşliğinde binlerce kişi tarafından izlendi.
Binlerce kişi Harry Potter serisinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı"nı canlı orkestra eşliğinde izledi.
"Movies in Concert" etkinlik serisi kapsamında Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte, orkestrayı İngiliz şef Timothy Henty yönetti.
100 KİŞİLİK ORKESTRA
Ünlü besteci John Williams'ın filmde yer alan eserleri, yaklaşık 2 saat 50 dakika süren etkinlikte 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak yorumlandı.
İki günde üç gösterim yapılan etkinlik serisine katılan yaklaşık 13 bin kişi, filmi İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazıyla ve canlı müzik eşliğinde izledi.
Etiketler: #Harry Potter #orkestra #Sinema
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