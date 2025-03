‘Hasretinle Yandı Gönlüm’

Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 04:00

Usta sanatçı Edip Akbayram’ın vedası ülkemizde derin üzüntü ile karşılandı. 4 Ocak’tan bu yana zatürree hastalığı ve iç kanama nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi altında tutulan, iki kez ameliyat olan Akbayram için bugün saat 11.00’de Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda veda töreni düzenlenecek.

Usta sanatçı törenin ardından, Teşvikiye Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Usta sanatçının ardından, gazetemizin yazarlarından Miyase İlknur ve Ataol Behramoğlu, Erdal Erzincan, Yolcu Bilgiç, Sadık Gürbüz, Ferhat Göçer, Nilüfer ve Türkan Şoray gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

TOPLUMUN SORUNLARIYLA UĞRAŞTI

ERDAL ERZİNCAN

Edip Akbayram önce kendi hayatında ki zorluklarla sonra koca bir toplumun sorunlarıyla uğraşmış bir sanatçı. Hiç vazgeçmemiş ve o güzel pırıl pırıl sesiyle tüm bunları haykırarak dile getirmiştir. Bu anlamda bizim için sembol olmuş ve bundan sonraki kuşaklara da mutlaka ulaşacaktır.

‘27 YIL AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTIK’

YOLCU BİLGİÇ

Yaradan tekrar tekrar, hangi siyasi görüşten olursa olsun böyle Edip ağabey gibi dürüst insanlar göndersin bizim tarafa. Davasına Edip ağabey gibi dürüstçe sarılanları göndersin. Toplumun da siyasete ve siyasetçiye güveni gelir. Ses olarak çok çok iyiydi. Gaziantep’te yani yerelde orijinal türkü gırtlağıyla yetişti, bunun üzerine batı sazlarıyla türküler ve özgün müziği okuduğunda müthiş bir lezzet çıktı ortaya. Aramızdan ayrıldı gitti ama o billur gibi sesi gitmedi. Dört ay önce 29 Ekim’de sahnedeydik. 27 yıl aynı sahneyi paylaştık. Sesi hâlâ gümbür gümbürdü. Kendisiyle barışık, herkese alçakgönüllü davranışlarıyla örnek bir insandı.

‘BİZİ KAVGAMIZDA BİR EKSİLTTİ…’

SADIK GÜRBÜZ

Bin yıllık dostluğumuzun ve yoldaşlığımızın olduğu, halkına ve yurduna sorumluluğunu hep ön planda tutarak, gelecek umudunu her zaman diri tutan, yaşamıyla insanlara örnek olan o iyi insan da beyaz atına bindi. Bizi kavgamızda bir eksilterek, türkülerini ve anılarını bırakarak gitti güzel kardeşim. Henüz söylemediği türküleri yarım kalmaz bilinmeli. Türküleri yoldaşlığını sürdürecek.

‘YILLAR ONU ESKİTEMEDİ’

MİYASE İLKNUR

Edip Akbayram, Altın Mikrofon Müzik Yarışması’nda, “Kükredi Çimenler” şarkısıyla ödül aldı. Ama Türkiye toplumu onu Âşık Mazhuni Şerif’in “Bu Mezarda Bir Garip Var” eseriyle tanıdı. Arkasından yine Mazhuni Şerif’in “İnce İnce Bir Kar Yağar”, “Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu”, “Kolum Nerden Aldın Sen Bu Zinciri” ile ününü pekiştirdi ama “Aldırma Gönül” ile sadece solun değil, Türkiye’nin her kesimden insanlarının gönlünde taht kurdu. “Aldırma Gönül” milli marş haline geldi adeta. Aradan kırk yıl geçmesine karşın hâlâ her şarkıcının repertuvarında bulunuyor ya da dinleyici tarafından isteniyor. İkinci çıkışını ise “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” şarkısıyla yaptı. 1973’ten 2025’e kadar kendi dalında zirvede kalan belki de tek sanatçı. Yıllar onu eskitemedi ve sesini hiç kaybetmedi.

‘CAN DOSTUMDU’

ATAOL BEHRAMOĞLU

Eşsiz bir insanı, eşsiz bir sanatçıyı kaybettik. Sesiyle sonsuzca yaşayacaktır. Ama onun sımsıcak insan varlığından yoksun kalmak avuntusuz bir acıdır. Can dostumdu. Her buluşmamız her görüşmemiz bir şölene dönüşürdü. Yurduna, insanına, ülkesinin kültürüne onun kadar bağlı çok az insan, çok az sanatçı vardır. Bu ülkenin bütün yurtseverleri için olduğu gibi benim yüreğimde de yaşadığım sürece yerin sımsıcak kalacak. Uğurlar olsun sevgili arkadaşım, kardeşim, yoldaşım.

‘HER ZAMAN CUMHURİYET DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKTI’

TÜRKAN ŞORAY

Çok değerli sesiyle şarkılarıyla hepimizin kalbinde kocaman yer edinen sevgili Edip Akbayram‘ı kaybettik. Gerçekten çok üzgünüm. Hayatını sanata adamış Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmış müthiş bir yorumcuydu. “Hasretinle Yandı Gönlüm”, “Bekle Bizi İstanbul”, “Aldırma Gönül” asla unutulmayacak şarkılar.

‘ÖDÜN VERMEDİ’

FERHAT GÖÇER

Aydın, birleştirici, ilkelerinden ideallerinden basit maddi çıkarlar için ödün vermeyen ve bunun bedellerini ağır ödemiş olan bir üstat. Onu sonsuz maviliklere yolcu ederken güneşli güzel günler dileyen yanık sesi ruhumuzdan hiç eksik olmasın. O günler geldiğinde başköşemizde olacaksın Edip ağabey.

BİR EFSANEYDİ...

NİLÜFER

Edip ile yıllar önce 44 gün süren bir Anadolu turnesi yapmıştık. Ömrünü müziğe, ailesine adamış, güçlü ve muhteşem sesiyle milyonları kendine hayran bırakan onurlu ve dik duruşuyla her zaman saygıyla anılacak bir efsane.