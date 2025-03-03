Ali Sunal'dan Edip Akbayram'a duygusal veda: 'Babamla türküler söylerken hayal edeceğim sizi…'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:42

Güncelleme: 03.03.2025 - 16:42

Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 9 Ocak’ta Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 Mart 2025’te hayata veda etti.

Edip Akbayram’ın vefat haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğarken, Ali Sunal, duygusal bir paylaşım yaparak babası Kemal Sunal’ın vefat ettiği gün Edip Akbayram ile yaşadığı anıyı anlattı.

ALİ SUNAL’DAN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Babası Kemal Sunal’ı kaybettiği gün Edip Akbayram’ın evlerine geldiğini hatırlatan Ali Sunal, ünlü sanatçının o gün kendisine nasıl destek olduğunu şu sözlerle paylaştı:

"Babamı kaybettiğimde evimiz mahşer yeri gibiydi; çok kalabalık, çok gürültülü ve çok acılıydı. O sırada Edip abi geldi eve. Sessizdi, zarifti; o acılı kalabalığa katılmadı ama acısı, üzüntüsü gözlerinden okunuyordu. Salondaki yemek masasının bir köşesine oturdu. Kimseyle işi yoktu, üzüntüsünü yaşayıp başsağlığı dileyip gidecekti yine, ona has zarafetiyle. Bir süre ne yaptığını takip ettim. Onun sakinliği, dinginliği bana o kadar iyi gelmişti ki. Hemen yanına oturdum, sarıldı bana, biraz konuştuk, sonra sessizce durduk. Büyülü bir andı sanki, evdeki bütün gürültü ve hareket durmuştu. Acımı, acısını sükûnetle paylaştı ve müsaade istedi. Edip abi o gün, o an bana o kadar iyi gelmişti ki… Seni, duruşunu, eserlerini, zarifliğini ve paylaştığımız o yas anını hiç unutmayacağım. Babamla türküler söylerken hayal edeceğim sizi… Mekânın cennet olsun."