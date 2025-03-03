FETÖ'nün ödülünü reddetmişti: Edip Akbayram'ın sözleri yeniden gündem oldu

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz gün aramızdan ayrıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan vefat haberinin ardından, Akbayram için sosyal medyada taziye mesajları dolup taştı. Sanatçının 2000 yılında FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in verdiği ödülü reddetmesi ise yeniden gündeme geldi.

FETÖ'nün ödülünü reddetmişti: Edip Akbayram'ın sözleri yeniden gündem oldu
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:20

Edip Akbayram, zatürre nedeniyle 4 Ocak 2025 tarihinde hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sürecinde iç kanama geçiren usta sanatçı, çoklu organ yetmezliği sebebiyle dün yaşamını yitirdi.

Akbayram’ın vefatının ardından eşi Ayten Akbayram’ın sosyal medyadan paylaştığı yazı ve fotoğraf ise sevenlerini derinden üzüntüye boğdu.


Ayten Akbayram paylaştığı fotoğrafa "buraya kadarmış öbür yarım, buraya kadar" notunu düştü.

FETÖ'NÜN ÖDÜLÜNÜ REDDETMİŞTİ

Edip Akbayram’ın ölümünün ardından, 2000 yılında Fethullah Gülen'in kurucusu olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından verilen ödülü reddetmesi tekrar gündeme geldi.

Bu vakıf, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatıldı.

İçlerinde Akbayram, Ferhan Şensoy, Kemal Sunal, Macide Tanır, Müşfik Kenter gibi ünlü isimlerin yer aldığı birçok sanatçı, vakfın ödül teklifini bir saniye bile düşünmeden reddetti.

2000 yılında Aydınlık gazetesinin haberi

Edip Akbayram, ödülle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

Bu Cumhuriyetin aydını olduğum için bu ödülü kabul etmedim.”


Etiketler: #Edip Akbayram #fetö #Fetullah Gülen

İlgili Haberler

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası
Sanat dünyasının acı kaybı: Ünlü isimler Edip Akbayram'ın ölümünün ardından neler paylaştı?

Sanat dünyasının acı kaybı: Ünlü isimler Edip Akbayram'ın ölümünün ardından neler paylaştı?
Usta sanatçı Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler