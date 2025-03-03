FETÖ'nün ödülünü reddetmişti: Edip Akbayram'ın sözleri yeniden gündem oldu

Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:20

Güncelleme: 03.03.2025 - 13:20

Edip Akbayram, zatürre nedeniyle 4 Ocak 2025 tarihinde hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sürecinde iç kanama geçiren usta sanatçı, çoklu organ yetmezliği sebebiyle dün yaşamını yitirdi.

Akbayram’ın vefatının ardından eşi Ayten Akbayram’ın sosyal medyadan paylaştığı yazı ve fotoğraf ise sevenlerini derinden üzüntüye boğdu.







Ayten Akbayram paylaştığı fotoğrafa "buraya kadarmış öbür yarım, buraya kadar" notunu düştü.

FETÖ'NÜN ÖDÜLÜNÜ REDDETMİŞTİ

Edip Akbayram’ın ölümünün ardından, 2000 yılında Fethullah Gülen'in kurucusu olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından verilen ödülü reddetmesi tekrar gündeme geldi.

Bu vakıf, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatıldı.

İçlerinde Akbayram, Ferhan Şensoy, Kemal Sunal, Macide Tanır, Müşfik Kenter gibi ünlü isimlerin yer aldığı birçok sanatçı, vakfın ödül teklifini bir saniye bile düşünmeden reddetti.

2000 yılında Aydınlık gazetesinin haberi

Edip Akbayram, ödülle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

“Bu Cumhuriyetin aydını olduğum için bu ödülü kabul etmedim.”