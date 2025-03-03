Ataol Behramoğlu ve Sadık Gürbüz Edip Akbayram’ı anlattı: 'Bize anılarını insanlığa türkülerini bıraktı'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:45

Güncelleme: 03.03.2025 - 17:17

Büyük aydın usta sanatçı müzisyen ve besteci Edip Akbayram’ı dün yitirdik. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan sanatçı dün hayatını kaybetti.

Zihinlerimize Nazım Hikmet’in “Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz” dizelerinin bestesi ile kazınan, meydanların sesi, Türkiye’de demokrasi mücadelesinin önde gelen isimlerinden Edip Akbayram’ın ölümü milyonları yasa boğdu.

Sanatçının yakın arkadaşları Şair-Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Ataol Behramoğlu ve Sanatçı-Oyuncu Sadık Gürbüz, Cumhuriyet TV yayınında yoldaşları Edip Akbayram’ı anlattı.

"BIÇAK YARASI GİBİ..."

Edip Akbayram’ın kaybını bir “bıçak yarasına” benzeten büyük şair Behramoğlu, dostunun kaybının ardından hissettiklerini şöyle ifade etti:

“Milletin başı sağ olsun. Bu çok az sanatçı için söylenebilir. O bütün milleti temsil ediyordu. Sesi, yorumu ve kişiliğiyle eşsiz bir aydındı. Aynı zamanda mütevazi ve bu kadar onurlu çok az insanla karşılaştım. Kurşun yarası ve bıçak yarası ilk başta hissedilmez. Yaralandığını anlarsın ama sonradan vurur. Edip’in kaybı bana hayatım boyunca vuracaktır. Bana telefonda 'Ataolcuğum nasılsın' deyişini, birlikte memleketi konuşmamızı sonsuz özleyeceğim. Büyük bir insan büyük bir yoldaşımı kaybettim.”

Edip Akbayram ile bir anısını paylaşan Behramoğlu, “Dinletilerden birinde odamıza gidiyorduk. Bana ‘Ataol bak, milyonlar alkışladı bizi. Şimdi tek başımıza odamıza gidiyoruz’ demişti. Edip gitti. Başımız sağolsun” dedi.

"BEYAZ ATINA BİNDİ VE GİTTİ"

50 yıldan fazla süredir Edip Akbayram’a yoldaşlık eden Sadık Gürbüz ise bu haberin kendisinde şok etkisi yarattığını söyledi. Gürbüz, “Edip’in gidişi çok ani oldu. Hastalığı sırasında görüşüyorduk. Çok karamsardı. Ben de, ‘önlerinde koskoca bir Edip Akbayram yatıyor, kolay kolay bırakmazlar’ dedim. İyileşeceğinden kuşkum yoktu, bu haber benim için şok oldu. Türkiye’nin demokrasi ve hukuk mücadelesinde halk hareketlerinde hep birlikte olduk. Yaşar Kemal’in deyişiyle ‘Beyaz atına bindi ve gitti' Biz eksiliyoruz” dedi.

"TÜRKÜLER SÜRECEK"

Akbayram için, “İnsanları sevdi, insanlarımızın insanca yaşaması için uğraş veriyordu” diyen Gürbüz şöyle devam etti:

“Demokrasi hareketinin, kitlesek gösterilerin en önemli aktörlerinden biriydi. İlk akla gelen isimdi. Onurlu ve ödünsüz bir insandı. Hem müzisyen arkadaşlarına hem topluma bir örnekti. Bu yüzden hareketlerine sonsuz imtina gösterirdi çünkü onu gençler örnek alacaklardı. Doğru yaşamak ve örnek olmak bizim ilkemizdi. Bize anılarını, insanlara türkülerini bıraktı."

Dostlara sabır dileyen Gürbüz, 50 yıllık yoldaşının ardından şu dizeleri söyledi:

“Bitmeden susarsa bitmiş gibi türküsü

biliyorsanız eğer siz sürdürünüz” ve şöyle devam etti: “Türküler sürecek, Edip kardeşim bilsin”