Hatay Akademi Orkestrası İzmir'de: Antakya'nın sesi hiç susmasın

Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:40

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:40

Kahramanmaraş merkezli depremlerde dört üyesini kaybeden, çok sayıda enstrümanı enkaz altında kalan Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, yarın İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından 36'ncısı düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali'nde sahne alacak.

"YENİ BİR YAŞAMI TEKRAR ÖRMEK İÇİN"

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Kurucu Şefi Ali Uğur, konsere ilişkin "Antakya'nın sesi hiç susmasın diye ve sanatla iyileşip iyileştirmek için müziğimizi İzmir’den Antakya’ya ve oradan tüm deprem bölgelerine göndereceğiz. Yeni bir yaşamı tekrardan örmek için herkesi sanatı ve sanatçıyı desteklemeye davet ediyoruz" dedi.

Depremin ardından ilk konserini 1 Nisan'da İstanbul'da yapan Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, ikinci konserini Aşık Veysel’in 50. ölüm yıl dönümünde Ankara’da gerçekleştirdi. Depremlerde üyeleri kontrbas sanatçısı Ali Yılmaz, vurmalı sazlar sanatçısı Abdurrahman Düzgün, viyola sanatçısı Büşra Kırkıcı ve soprano Cansu Çilingir'i kaybeden Hatay Akademi Orkestrası, dayanışma konserlerini sürdürüyor.