Hatay’ın Çok Sesli Hafızası Avrupa’da Yankılandı: Açılış Aalen’de, Final Paris’te

Orkestra, 2019 yılında müzik öğretmeni Ali Uğur ve yine müzik öğretmeni olan arkadaşlarının dayanışmasıyla kuruldu. Kentin tarihinde “ilk” olmanın sorumluluğunu da sırtına alarak büyüdü: Bir şehrin senfoni orkestrası, aslında o şehrin kendini dünyaya anlatma biçimlerinden biridir. 6 Şubat depremlerinin ardından topluluk dört sanatçısını kaybetti; geride kalanlar ise hem maddi hem manevi ağır yaralarla yola devam etmek zorunda kaldı. Ama tam da burada, orkestranın bugünkü misyonu daha berrak hâle geldi: Hatay’ın müzikal zenginliğini dünyaya tanıtmak, yeni kuşakları sanatla beslemek ve Hatay’ın kendi sanatçılarını yetiştireceği kalıcı bir kültür iklimi kurmak.

AÇILIŞ KONSERİ AALEN’DE: BİR ŞEHRİN HİKÂYESİ SAHNEYE TAŞINDI

Turnenin ilk konseri 24 Ocak’ta Aalen kentinde, Mesnet Derneği organizatörlüğünde gerçekleşti. Aalen Belediye Başkanı Frederick Brütting’in de destek verdiği gecede, repertuvar farklı dillerde ve kültürlerde bestelenmiş eserlerle genişledi; Antakya’nın çoğulluğu, sahnede bir “program” olmaktan çıkıp bir “karakter”e dönüştü. Dinleyici, notaların arasından yalnız müziği değil, bir kentin direnme hâlini de duydu.

STUTTGART DURAĞI: “SEHRA” İLE MÜZİK BİR BULUŞMA ALANINA DÖNÜŞTÜ

Turnenin ikinci durağı Stuttgart’ta düzenlenen “Sehra: Antakya’dan Bir Akşam” etkinliği, konserin yanına sözü ve düşünceyi ekledi. Nazan Kılıç moderatörlüğünde yapılan söyleşide Antakya’nın kültürel kimliği, müziğin iyileştirici gücü ve dayanışma fikri konuşuldu. Ardından Firkat Musikverein Stuttgart e.V., Kunst Truhe, Mosaik Musik- und Kunstschule / Mosaik Chor ve Musikverein Klangoase e.V. – Anadoluca Korosu sahne aldı; finalde tüm korolar, Bint il Şelebiya ile aynı nefeste buluştu.

FİNAL PARİS’TE: HATAY’IN SESİ MARİE BELL SAHNESİNDE

Turne, 28 Ocak’ta Paris’te Les Enfants de la Terre d’Antioche – Helen Derneği organizasyonuyla, Marie Bell Salonunda gerçekleşen konserle tamamlandı. Salonun doluluğu, bir konser başarısından fazlasını söylüyordu: Hatay’ın hikâyesi yalnız Hatay’da kalmıyor, dünyanın merkezlerine de taşabiliyordu.

Bu turneden geriye, alkışın sayısı kadar güçlü bir duygu kaldı: Bir orkestranın yolculuğu bazen yalnız müzikle anlatılmaz. Bazen bir şehir kendini yeniden kurmaya başlarken, ilk tuğla “ses” olur. Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın Avrupa turnesi de tam olarak bunu hatırlattı: Kültür, yalnız geçmişin mirası değil; geleceğe bırakılacak en dirençli emektir.