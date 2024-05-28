Hatay 'Sanat Işığı' projesiyle hayata sarılıyor

"Hatay'da Sanat Işığı" projesi kapsamında, depremin ardından hayatın bitme noktasına geldiği kentte çocuk ve yetişkinlerin sanata erişim hakkına katkı sağlamak için bir dizi etkinlik düzenleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:08
Hatay 'Sanat Işığı' projesiyle hayata sarılıyor
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Postane ve Allianz Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Hatay'da Sanat Işığı" projesi kapsamında, 6 Şubat depreminden sonra Hatay'da ilk konser 25 Mayıs Cuma günü Aselsan (Küçüldaylan 1) Konteyner Kent'te düzenlendi. 

Çocuklar için düzenlenen yüz boyama etkinliğiyle başlayan etkinlik, çocukların şarkıları ve danslarıyla devam etti. Programın en heyecan verici kısmı ise Hatay Akademi Orkestrası’nın sahne almasıydı. Depremden sonra ilk kez Hatay'da konser veren orkestra, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Proje, 6 Şubat depreminden sonra sanata erişimin neredeyse imkansızlaştığı Hatay’da, Hataylı çocuk ve yetişkinlerin sanata erişim hakkına katkı sağlamak, ayrıca yeni yaşamın örülmesinde umut ışığı yaratmak macıyla, konteynerlarda yaşayanlar için sanatın iyileştirici gücünü kullanarak moral ve motivasyon sağlamak amacıyla başlatıldı. Hatay Akademi Orkestrası’nın bu anlamlı etkinliği, bölgede sanatın ve kültürün yeniden canlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"SANAT KOZASI"NIN İLK KONSERİ

Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation'un desteğiyle hayata geçirilen "Sanat Kozası" projesi kapsamında düzenlenen ilk konser de Koç Konteyner Kent'te yapıldı. 

"Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II" kapsamında desteklenen "Sanat Kozası" projesi, değerli müzisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen MasterClass'lar ile başlamıştı. Hatay Senfoni Orkestrası Kültür ve Sanat Derneği, MasterClass'lara devam ederken, şimdi ise Hatay'da sanatı yeniden canlandırmak adına konteyner konserleri serisine başladı. 6 Şubat depreminden sonra sanata erişimin neredeyse imkansızlaştığı Hatay'da gerçekleşecek toplam altı konserden oluşan serinin ilki dün akşam (27 Mayıs) büyük bir coşkuyla Koç Konteyner Kent'te düzenlendi.

SENFONİ ORKESTRASINDAN KONSER

Hatay Akademi Senfoni Orkestası da 1 Haziran Cumartesi günü, 6 Şubat depreminden sonra Hatay’da ilk konserini verecek. 90 kişilik senfoni konseri için, Hatay’da sanata erişim hakkına katkı sağlamak ve ayrıca yeni yaşamın örülmesinde umut ışığını yakmak amacıyla düzenlenecek konsere katılım çağrısı yapıldı. 

Konser sırasında canlı performansıyla değerli Ressam Şerivan Tutuş, çalınan eserleri renklerle buluşturacak.


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