Hatay'da depremden etkilenen miniklerin keyifli vakit geçirebilmesi için 'Neşeli Nokta' kuruldu

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 02:00

Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin üzerinden üç ay geçti. En kötü etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’da halk için yaşanan acılar hâlâ çok taze. Depremzedeler, başka şehirlerden destek için gelen insanlara yaşadıklarını anlatıyorlar, hâlâ devletin “Yapacağım” deyip de yapmadıklarından, eksikliklerden dert yanıyorlar. Mızrak, çuvala sığmıyor. Hasarın büyük olduğu, yerlerin yıkıntılarla kaplandığı, sıkışan kapıyı içeriden kendi imkânlarıyla kırarak çıkabildikleri, ancak az hasarlı denerek oturum izni verilen evlerinin fotoğraflarını gösteriyorlar, “Burada nasıl oturalım” diyorlar. Kimisi hâlâ devletin 10 bin TL yardımının verilmediğini dile getiriyor, parayı alabilmek için oradan oraya gönderilirken parası olan zenginlere binlerce lira yardım yattığını gördüklerini ifade ediyorlar. Adaletsizlikten çok şikâyetçiler.

İŞBİRLİKLERİNİN SONUCU

Yaralar elbirliğiyle sarılmaya çalışılıyor. Hatay’ın Expo fuarının düzenlendiği büyük alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaşamsal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonunu üstlenmişti. Burada başta Spor İstanbul ve İBB Kültür olmak üzere birçok iştirakiyle her yaştan depremzedenin ihtiyaçlarını gidermek için aralıksız çaba gösteriliyor. Bu kapsamda işbirliği sonucu BluTV, özellikle çocuklar için “Neşeli Nokta” ismiyle bir motivasyon merkezi kurdu. Depremden etkilenen çocukların bir nebze olsun keyifli zaman geçirmesine vesile olmak için “konteyner izleme salonu” inşa edildi. BluTV Kids ve discovery+’ın pedagog denetiminden geçmiş çocuk içeriklerini izleyebilecekleri, oyunlar oynayıp aktivite yapabilecekleri, duvarlarına resim yaparak hayal güçlerini geliştirebilecekleri bir yer olan Neşeli Nokta’da çocuklar keyifli vakit geçirebilecek. Huawei’nin de teknoloji sponsoru olduğu, Aydın Doğan Vakfı’nın da desteklediği Neşeli Nokta, çocuklara sosyalleşme imkânı sunarken yapılacak aktiviteler ve atölyelerle düzenli ve sürdürülebilir şekilde aktif olacak.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇİZGİ FİLM

Bu noktada 9 Mayıs Salı günü BluTV CEO Deniz Şaşmaz Oflaz, CMO Merve Naz Atmaca Özdurak, oyuncu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ile bir grup gazeteci olarak alanı gezdik, çocukların keyifli vakit geçirdiklerine tanık olduk. Ünlü oyuncular çocukların arasında “Şeker Fareler” isimli çizgi filmi izledi, onlarla ve aileleriyle fotoğraflar çekildi, bir ara voleybol da oynadılar. BluTV Neşeli Nokta, tüm çocukların ve halkın kullanımına açık bir şekilde ziyaretçilerini bekliyor.