Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 12 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Mayıs 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 12 Mayıs 2023 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:08
Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 12 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 12 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, hissedilen son depremler Adana'da oldu. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.33'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra 11.36'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; ikinci deprem 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD, Türkiye'de gerçekleşen son 100 depremin listesini yayımladı. İşte son depremler...

TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞEN SON 100 DEPREMİN LİSTESİ

2023-05-12 11:36:24 37.839 36.222 7.02 MW 4.3 Saimbeyli (Adana) 583323
2023-05-12 11:33:21 37.874 36.254 7.0 ML 4.5 Saimbeyli (Adana) 583319
2023-05-12 11:26:57 38.281 37.176 7.58 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 583324
2023-05-12 11:21:38 37.509 37.1 7.03 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583321
2023-05-12 11:19:39 38.276 37.758 7.0 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 583322
2023-05-12 11:06:00 38.119 36.52 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 583326
2023-05-12 11:02:49 39.051 27.592 7.26 ML 1.5 Soma (Manisa) 583325
2023-05-12 10:54:05 38.271 38.696 11.76 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 583315
2023-05-12 10:47:41 37.201 36.925 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep) 583313
2023-05-12 10:39:15 38.09 38.594 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 583316
2023-05-12 10:20:21 37.923 36.49 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 583311
2023-05-12 10:08:09 37.901 36.306 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 583309
2023-05-12 10:06:57 36.209 36.15 6.86 ML 1.6 Antakya (Hatay) 583310
2023-05-12 09:56:06 38.104 38.41 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 583305
2023-05-12 09:52:40 37.985 38.133 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 583304
2023-05-12 09:49:43 38.227 38.167 7.02 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) 583302
2023-05-12 09:43:52 37.607 37.38 7.0 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 583297
2023-05-12 09:35:11 37.076 36.889 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 583295
2023-05-12 09:30:30 37.407 37.12 7.09 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583293
2023-05-12 09:23:20 37.859 36.201 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 583301
2023-05-12 09:11:13 37.855 36.203 7.0 ML 3.1 Saimbeyli (Adana) 583289
2023-05-12 09:04:59 38.212 38.618 7.0 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 583291
2023-05-12 09:02:44 38.933 33.573 7.0 ML 0.8 Şereflikoçhisar (Ankara) 583292
2023-05-12 09:00:33 38.384 37.501 7.0 ML 2.0 Darende (Malatya) 583290
2023-05-12 08:54:20 38.209 38.625 4.78 ML 2.7 Pütürge (Malatya) 583296
2023-05-12 08:53:34 37.746 36.56 7.13 ML 2.9 Andırın (Kahramanmaraş) 583294
2023-05-12 08:36:11 37.784 37.736 5.16 ML 2.2 Gölbaşı (Adıyaman) 583287
2023-05-12 08:31:52 36.196 36.133 7.0 ML 2.5 Defne (Hatay) 583288
2023-05-12 08:11:41 37.861 36.285 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 583286
2023-05-12 07:58:51 37.692 36.35 7.24 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş) 583284
2023-05-12 07:45:34 37.921 36.218 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 583283
2023-05-12 07:44:52 38.56 40.393 7.05 ML 2.4 Hani (Diyarbakır) 583285
2023-05-12 07:43:12 38.086 37.186 7.02 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş) 583282
2023-05-12 07:23:40 38.01 31.06 7.0 ML 0.7 Gelendost (Isparta) 583278
2023-05-12 07:23:20 36.167 36.003 8.03 ML 2.0 Samandağ (Hatay) 583272
2023-05-12 07:18:47 36.339 29.22 25.02 ML 1.4 Seydikemer (Muğla) 583276
2023-05-12 07:18:13 37.892 36.235 5.44 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 583270
2023-05-12 07:17:26 38.112 38.636 6.99 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 583274
2023-05-12 07:06:24 38.007 37.569 7.0 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 583268
2023-05-12 06:49:26 38.191 38.611 7.22 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 583259
2023-05-12 06:38:15 39.339 27.704 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa) 583258
2023-05-12 06:34:12 38.258 38.685 12.08 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 583256
2023-05-12 06:32:47 37.823 36.612 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 583255
2023-05-12 06:31:43 38.668 39.823 8.23 ML 1.9 Kovancılar (Elazığ) 583257
2023-05-12 06:29:17 38.239 38.684 10.73 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 583254
2023-05-12 06:25:39 38.23 37.394 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 583253
2023-05-12 06:14:37 38.089 38.127 6.99 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 583252
2023-05-12 06:03:14 39.821 29.329 7.0 ML 1.2 Keles (Bursa) 583251
2023-05-12 06:01:01 38.111 37.776 8.05 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 583250
2023-05-12 05:58:20 37.953 37.742 8.12 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 583281
2023-05-12 05:43:34 37.904 36.249 7.04 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 583277
2023-05-12 05:41:22 37.693 36.485 6.79 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) 583279
2023-05-12 05:30:59 38.149 38.276 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 583280
2023-05-12 05:28:25 38.14 38.095 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 583275
2023-05-12 05:24:32 38.225 38.192 7.0 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya) 583273
2023-05-12 05:16:39 37.954 36.338 5.14 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 583271
2023-05-12 04:54:00 38.731 27.752 12.32 ML 2.4 Saruhanlı (Manisa) 583269
2023-05-12 04:37:38 38.155 37.892 10.52 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 583267
2023-05-12 04:25:34 38.057 37.055 7.0 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş) 583265
2023-05-12 04:21:52 38.089 38.452 6.95 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 583266
2023-05-12 04:18:21 38.762 37.49 7.04 ML 1.7 Gürün (Sivas) 583264
2023-05-12 04:13:53 38.236 37.352 6.95 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 583261
2023-05-12 04:04:06 36.046 36.124 7.0 ML 1.7 Yayladağı (Hatay) 583263
2023-05-12 04:01:12 37.47 37.16 10.58 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583262
2023-05-12 03:54:08 37.899 36.206 12.14 ML 3.4 Saimbeyli (Adana) 583246
2023-05-12 03:39:41 37.209 36.947 7.24 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep) 583247
2023-05-12 03:37:13 38.106 37.805 5.69 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 583248
2023-05-12 03:31:02 36.028 27.284 7.72 ML 2.8 Ege Denizi - [75.42 km] Datça (Muğla) 583249
2023-05-12 03:24:51 39.742 33.467 7.0 ML 1.3 Merkez (Kırıkkale) 583260
2023-05-12 02:57:12 38.636 43.161 6.91 ML 1.3 Tuşba (Van) 583244
2023-05-12 02:55:04 37.881 36.522 6.98 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 583242
2023-05-12 02:51:05 37.787 37.731 5.92 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman) 583243
2023-05-12 02:46:47 36.969 28.8 15.04 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla) 583245
2023-05-12 02:33:10 38.369 43.689 7.0 ML 1.9 Gürpınar (Van) 583241
2023-05-12 02:29:45 37.534 37.198 12.7 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583240
2023-05-12 02:25:51 38.259 38.28 5.95 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 583238
2023-05-12 02:25:02 37.207 36.984 7.0 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep) 583239
2023-05-12 02:08:58 40.677 30.438 10.66 ML 1.4 Erenler (Sakarya) 583237
2023-05-12 02:06:15 37.989 38.16 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 583235
2023-05-12 02:04:14 38.103 38.469 7.0 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) 583234
2023-05-12 02:02:50 38.156 38.459 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) 583233
2023-05-12 02:00:45 37.097 28.422 9.7 ML 1.2 Ula (Muğla) 583236
2023-05-12 01:52:47 38.054 37.499 7.0 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 583231
2023-05-12 01:49:45 38.071 37.688 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 583232
2023-05-12 01:41:45 38.093 38.207 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 583229
2023-05-12 01:38:50 38.011 38.445 7.0 ML 0.7 Sincik (Adıyaman) 583228
2023-05-12 01:36:06 38.205 37.66 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 583227
2023-05-12 01:33:35 37.482 37.189 15.03 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583226
2023-05-12 01:32:09 40.702 27.377 6.96 ML 1.5 Marmara Denizi - [05.54 km] Şarköy (Tekirdağ) 583230
2023-05-12 01:23:00 37.19 36.721 5.04 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep) 583224
2023-05-12 01:20:25 37.833 36.278 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 583222
2023-05-12 01:20:18 38.302 38.174 7.17 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 583223
2023-05-12 01:17:43 40.653 30.472 7.0 ML 1.1 Erenler (Sakarya) 583225
2023-05-12 01:13:09 36.418 28.481 11.81 ML 1.5 Akdeniz - [38.53 km] Ortaca (Muğla) 583221
2023-05-12 01:04:43 38.1 37.821 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 583220
2023-05-12 01:03:38 38.104 38.424 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 583219
2023-05-12 00:55:56 38.095 36.596 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 583217
2023-05-12 00:47:18 38.192 38.128 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 583218
2023-05-12 00:41:44 39.692 27.195 10.27 ML 2.2 Havran (Balıkesir) 583216
2023-05-12 00:40:17 38.119 38.518 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)

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