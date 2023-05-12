Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 12 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:08

Güncelleme: 12.05.2023 - 12:08

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 12 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, hissedilen son depremler Adana'da oldu. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.33'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra 11.36'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; ikinci deprem 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD, Türkiye'de gerçekleşen son 100 depremin listesini yayımladı. İşte son depremler...

TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞEN SON 100 DEPREMİN LİSTESİ