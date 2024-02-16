Merakla beklenen film vizyona girdi: Aytaç Şaşmaz ve Sümeyye Aydoğan'ı buluşturan film beyazperdede!

Aytaç Şaşmaz ve Sümeyye Aydoğan'ın başrolleri paylaştığı Hatıran Yeter isimli film beyazperdedeki yerini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:33
Merakla beklenen film vizyona girdi: Aytaç Şaşmaz ve Sümeyye Aydoğan'ı buluşturan film beyazperdede!
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği fragmanı yayımlandıktan sonra çok dikkat çeken Hatıran Yeter isimli dram fimi bugün vizyondaki yerini aldı. Yurttaşlar filmin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Hatıran Yeter filminin konusu ne? Hatıran Yeter filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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HATIRAN YETER FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Baha ve Yeşim'in hayatın farklı engellerine çarpan aşkını konu ediniyor.

Kaçarak evlenen Adem ve Zehra’nın Baha adında bir oğulları olur. Baha, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu ve yalnız bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla’yla tanışmasıyla değişir. İki genç birbirine âşık olur. Ancak mutluluklarının önüne büyük engeller çıkacak, Baha’nın bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim’e kavuşabilmek için büyük mücadeleler vermesi gerekecektir...

HATIRAN YETER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aytaç Şaşmaz

Belçim Bilgin

Sümeyye Aydoğan

Burak Sevinç

Ferit Aktuğ

Gözde Cığacı

Furkan Kalabalık

Çagdas Onur Öztürk

Ayşegül Asar

Deniz Türkali

Levent Özdilek

Ali Burak Ceylan


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