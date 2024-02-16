Berlin Film Festivali başladı: Berlin'de Türk sineması...

Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:18

Güncelleme: 16.02.2024 - 11:18

Berlin'de düzenlenen 74. Berlin Film Festivali, heyecan dolu bir başlangıç yaptı. Festivalin açılışında, Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı "Small Things Like These" adlı dram filmi gösterildi. Festival kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen Türkiye standı, Türk sinemasını uluslararası platformda tanıtmak için hazırlandı.

Jüri üyeleri arasında yönetmen Brady Corbet, Hong Kong'lu sinemacı Ann Hui, Christian Petzold, İspanyol yönetmen Albert Serra, İtalyan aktris Jasmine Trinca ve Ukrayna'lı yazar Oksana Zabuzhko gibi isimler bulunuyor. Festival, 25 Şubat tarihine kadar devam edecek ve birçok etkinlik ve gösteriye ev sahipliği yapacak.

Türkiye standında, tamamlanmış yapımların yanı sıra proje veya geliştirme aşamasında olan uzun metraj, kısa metraj, animasyon ve belgesel türündeki projeler uluslararası izleyiciyle buluşacak. Festivalde, sinema sektöründeki ortak yapım ve proje imkanları ele alınacak; bilgi ve teknoloji transferi, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi konular masaya yatırılacak.

Ayrıca, Türkiye'nin yeni sinema yasası çerçevesinde yabancı film yapımcılarına sunulan "Yabancı Film Yapım Desteği" hakkında uluslararası film yapımcılarına bilgi verilecek. Bu destekle, Türkiye'de harcanan tutarın yüzde 30'u kadarı yabancı film yapımcılarına iade edilebilecek. Berlin Film Festivali, sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek, Türk sinemasının küresel arenada daha fazla tanınmasına olanak sağlayacak.