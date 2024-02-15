İranlı yönetmen Abbas Rafei'den yeni film: Reyhan

Yayınlanma: 15.02.2024 - 21:56

Güncelleme: 15.02.2024 - 21:56

Reyhan’ın erkek adaletiyle mücadelesini anlatan film unutulmaz karakterleri ve benzersiz atmosferiyle de öne çıkıyor. Roshanak Gerami, Parivash Javadi, Roya Hosseini, Ali Or gibi İran sinemasının yakından tanıdığı yüzlerin yer aldığı film yakında gösterime giriyor.

REYHAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Rafei'nin yeni filminin konusu, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Reyhan, 2007’de dekorasyon şirketinde çalıştığı sırada ofisini dekore etmek isteyen eski istihbaratçı doktor Murtaza Abdülali Serbendi'nin cinsel saldırısına maruz bırakıldı. Serbendi'yi öldüren Reyhan, tutuklandı.Mahkeme, cinsel saldırıya maruz bırakılan Reyhan'ın idama mahkum etti. Reyhan, Ekim 2014'te idam edildi. Yönetmen Rafei, Reyhan'ın hikayesini beyazperdeye aktardı. Film, yakında gösterime girecek.

26 yaşında hayatına son verilen Reyhan annesine bıraktığı mektupta şu satırları düşecekti:

“İçime sevgisini ektiğin bu ülke beni hiçbir zaman istemedi. Dünya bizi sevmedi.”

Ve bir vasiyeti de vardı genç kadının:

“Beni bu ülke toprağına gömme. Siyahlar giymeni istemiyorum. Rüzgar beni alıp götürsün"

İşte ; Reyhan’ı yeryüzünden alıp götüren rüzgar yıllar sonra Abbas Rafei’nin kadrajına değdi…

ABBAS REFAİ KİMDİR?

Pek çok uluslararası yarışmadan ödülle dönen Rafei, sinemadaki profesyonel kariyerine 1995 yılında İran'da o yılın en çok satan filmlerinden biri haline gelen "Mina'nın Sırrı" adlı filmle başladı. Abbas Rafei "Rüzgârdaki Kelebek, Değişim Rüzgarı, Şaşkınlık, Artık Yalnız Değilim, Otoban, Oblivion Mevsimi gibi ses getiren yapımları yönetti.