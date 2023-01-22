‘Havada Aşk Kokusu Var’
InstItut français İstanbul, ocak - mart ayları arasında cuma ve cumartesi günleri “Havada aşk kokusu var” başlıklı altı romantik filmi sinemaseverler ile buluşturuyor.
Tam bilet 30 TL, indirimli bilet 15 TL. Önceden www.ifturquie.org sitesinden kayıt olmak gerekiyor:
Film listesi: Bıçağın İki Yüzü (2022, Claire Denis), “Sen ve Ben” (1972, Claude Sautet), “Kırılgan” (2021, Emma Benestan), Eiffel (2021, Martin Bourboulon), Love Affair(s) (2020, Emmanuel Mouret), Annette (2021, Leos Carax).
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