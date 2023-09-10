Eşsiz karakterleri ve görsel şöleniyle en iyi Studio Ghibli filmleri...

Studio Ghibli, dünya sinemasının en sevilen ve saygı gören animasyon stüdyolarından biri olarak bilinir. Hayao Miyazaki, Isao Takahata ve diğer yetenekli yönetmenlerin önderliğinde, Studio Ghibli birçok unutulmaz ve büyüleyici animasyon filmi yarattı. Bu filmler; eşsiz hikayeleri, görsel şölenleri ve derin temalarıyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor. İşte Studio Ghibli'nin en iyi yapımları...