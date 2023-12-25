Oscar'lı yönetmen Miyazaki'nin yeni filmi 'Çocuk ve Balıkçıl' AKM'de sinemaseverlerle buluşuyor!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 20:22

Güncelleme: 25.12.2023 - 20:22

Japon manga ve anime dünyasının ünlü sanatçısı Hayao Miyazaki'nin merakla beklenen son filmi "Çocuk ve Balıkçıl", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sinemaseverlerle buluşuyor. AKM'den yapılan açıklamaya göre, film, AKM Yeşilçam Sineması'nda bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar izleyicilere sunulacak.

Miyazaki'nin 10 yıl aradan sonra sinemaya dönüş yaptığı bu film, İkinci Dünya Savaşı sırasında annesini bir yangında kaybeden Mahito isimli bir çocuğun yas sürecine odaklanıyor. Toronto Film Festivali'nin açılış filmi olarak gösterilen yapım, 7 yıllık bir emeğin ürünü olarak tamamlandı ve filmin tüm sahneleri 60 kişilik bir ekip tarafından özenle elle çizildi.

Film, Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması'nda; 25, 26, 27, 29 Aralık'ta 16.45 ile 19.00; 28 ve 31 Aralık'ta ise 16.45'te sinemaseverler ile buluşacak.

Hayao Miyazaki'nin "Çocuk ve Balıkçıl" adlı eseri, duygu yüklü hikayesi ve eşsiz animasyon teknikleriyle dikkat çekiyor. Sanatçının torununa ithaf ettiği bu film, sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.