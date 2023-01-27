Hayatta kalma mücadelesi

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:50

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:03

Jean-François Richet’nin yönettiği, Gerard Butler’ın oynayıp yapımcısı olduğu Plane (Uçak/ 2023) başarılı bir aksiyon-gerilim-felaket filmi.

Klasik aksiyon filmi 1970’lerde moda olan Airport (Havalanı), Towering Inferno (Gökdelende Panik), The Poseidon Adventure (Poseydon Macerası), The Cassandra Crossing (Cassandra Geçidi), Earthquake (Deprem) gibi başarılı yapımların izinden gidiyor.

Yılbaşı akşamı Kaptan Brodie Torrance (Gerard Butler) Singapur’dan Honolulu’ya giden 14 yolculu uçağına yıldırım düşünce Filipinler’deki Jolo adasına mecburi iniş yapar. Filipin hükümetinin giremediği bu ada ayrılıkçılar ve milislerin elindedir.Tek çözüm yolcular ve uçuş ekibinin ancak paralı askerlerin yardımıyla kurtarılmasıdır.

Kaptan, uçağa bindirilen cinayetten yargılanan eski asker Louis Gaspare’ı yanına alıp yardım bulmaya gider. Bu klasik aksiyondaki öykü karakter odaklıdır. Brodie işçi sınıfından bir kahramandır, Fransız yabancı lejyonunda eski asker olduğunu öğrendiğimiz Gaspare kurtarma operasyonuna yardım ederek kefaretini öder.

ÇOK GERÇEKÇİ BİR AKSİYON

Farklı ülkelerin vatandaşları olan yolcular çeşitliliği simgelerler.

Uçağın türbülansa girmesi, fırtına, yıldırım çarpması, mecburi iniş, dövüş, takip, finaldeki çatışma bölümleri çok gerçekçi, teknik açıdan çok başarılı sahnelerdir. Richet izleyiciye aşırı sıcağı, korkuyu, paniği, çaresizliği, yaşamda kalma savaşımını bire bir hissettirir. Aksiyon-gerilim-felaket türlerini başarıyla iç içe geçiren yönetmen temposu bir an bile düşmeyen, nefes nefese izlenen

bir film.

Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Tony Goldwyn, Remi Adeleke, Haleigh Hekking’in oynadığı Uçak bugün gösterime girdi.

KARANLIK İNSANLARIN GÜNEŞLİ DURAĞI

Oyuncu-yönetmen Nicolas Bedos Mascarade’ın (Maskeli Balo) açılış sekansını yazar Somerset Maugham’ın “Fransız Riviyerası karanlık insanların güneşli durağıdır” cümlesiyle; zenginlerin, yüksek sosyetenin, yıldızların, kumarbazların, jigoloların, dolandırıcıların kentine dönüşen Cote d’Azur’ün muhteşem panoramasıyla başlatır. Dramatik komedinin senaryosu Maugham’ın bir öyküsünden, Françoise Sagan’ın öykülerinden derlenerek Bedos tarafından yazıldı.

Ünlü eski yıldız Martha değerli tablolar ve mücevherlerle dolu lüks malikanesinde genç jigolosu Adrien’le avunmaya çabalar.

Babası, üvey babası, sevgilileri tarafından dövülen, terk edilen genç, güzel, çılgın Margot zengin, yaşlı erkekleri avlayıp dolandırır. Adrien’le Margot tanışırlar, birlikte aşırı zenginleri soymaya karar verirler. Ana karakter Cote d’Azur kentinde gizemli, karanlık oyunlar dönmeye başlar. Kimin eli kimin cebindedir hiç bilinmez.

Sınıf çatışmaları, aldatmalar, ikiyüzlülükler, yalanlar dolanlar, entrikalar, cinsiyet savaşları, güdümlemeler alabildiğine artar. Bedos kadın-erkek ilişkilerini, kuşaklar arasındaki farklılığı, her karakteri yargılamadan betimler. Mahkeme sahnelerinin diyalogları eğlendiricidir.

Isabelle Adjani, Pierre Niney, Marine Vacth, Emmanuelle Devos, Laura Morante, François Cluzet’nin oynadığı Mascarade’la Bedos kadınlardan yana, feminist bir film çekmiş.