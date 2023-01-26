Filmi çekilecek olan Aşk-ı Memnu'nun kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 12:41

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 12:43

Kanal D'de 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı efsane dizi Aşk-ı Memnu "Bihter" adıyla film oluyor.

Filmin merakla beklenen oyuncu kadrosu ise yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor.

Bihter karakterinin Duy Beni, Doğduğun Ev Kaderindir ve Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle adından söz ettiren Helin Kandemir'in Nihal karakterine hayat vereceği açıklanmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikâyenin ana karakterlerinden olan Behlül'ü, "Vatanım Sensin", "Saygı", "Aşkın Kıyameti", "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınan Boran Kuzum canlandıracak.

Bihter Ziyagil'in annesi Firdevs Yöreoğlu'nu ise, üç sezon boyunca "Camdaki Kız" dizisinde Cana rolüne hayat veren Hande Ataizi oynayacak.

Dizide Beşir rolünü oynayacak isim de belli oldu. Filmde Beşir rolünü daha önce Çukur dizisinde oynayan Lorin Merhart oynayacak. Çukur dizisinde Kutay rolünü oynayan Merhart, aynı zamanda Oscar kısa listesine kalan Serhat Karaaslan'ın Les Criminals'in (Suçlular) başrolünde yer alıyor.