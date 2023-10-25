Öfke, kıskançlık ve kaos: 'Wicker' filmi, Olivia Colman ve Dev Patel'ı bir araya getiriyor...

Yayınlanma: 25.10.2023 - 22:04

Güncelleme: 25.10.2023 - 22:04

Oscar ödüllü oyuncu Olivia Colman ve başarılı aktör Dev Patel, romantik film "Wicker" için bir araya geliyor. Film, Alex Huston Fischer ve Eleanor Wilson tarafından yönetilecek ve Ursula Wills-Jones'un kısa öyküsü "The Wicker Husband"dan uyarlanan senaryoya dayanacak. "Wicker" Topic Studios ve Tango tarafından finanse edilecek ve çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak.

Filmde, Olivia Colman bir sahil kasabasında yaşayan ve dar görüşlü komşularından bıkan bir balıkçı kadını canlandıracak. Kendisine hasırdan bir koca sipariş eder ve bu rolü Dev Patel üstlenecek. Film, kötü kokan ve alay edilen bu cansız kocanın etrafında dönen olayları anlatacak.

Yapımcılar, muhafazakar bir kasabada geçen alışılmadık aşk hikayesinin öfke, kıskançlık ve kaosa yol açtığını söylüyor.

Film "Wicker" Amerikan Film Pazarı'ndaki uluslararası satışlarını gerçekleştirecek olan Black Bear ile çalışacak. Ayrıca, ABD haklarının satışını CAA Media Finance ve UTA Independent Film Group üstlenecek.

Yapımın yapımcılığını Olivia Colman, Ed Sinclair, Tom Carver, David Michod, Brad Zimmerman, Justin Lothrop ve Brent Stiefel üstlenecek.

Olivia Colman, "The Favourite" filmiyle Oscar kazanan bir usta oyuncu olarak tanınırken, Dev Patel ise "Slumdog Millionaire" ile büyük bir çıkış yakalamış ve "Lion" ile Oscar'a aday gösterilmişti. Patelen, en son Wes Anderson imzalı Roald Dahl'ın "Henry Sugar'ın Muhteşem Hikayesi"nde yer aldı.

"Wicker" ilginç bir hikayesiyle dikkat çeken bir yapım olacağa benziyor.