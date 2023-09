Mel Gibson'ın büyüleyici performansıyla John Wick evreni yeniden hayat buluyor!

Yayınlanma: 03.09.2023 - 20:07

Güncelleme: 03.09.2023 - 20:07

Prime Video, merakla beklenen yeni dizisi "The Continental: From The World of John Wick" için resmi fragmanını yayımladı.

Bu üç bölümlük heyecan verici dizi, John Wick evrenindeki ikonik Continental Oteli'nin ve suikastçılar dünyasının başlangıç hikayesini anlatıyor. İlk bölüm 22 Eylül Cuma günü yayımlanacak ve ardından haftalık olarak yeni bölümlerle devam edecek. Dizi, John Wick evreninin merkezinde yer alan otelin arkasındaki sırları açığa çıkaracak.

THE CONTİNENTAL DİZİSİNİN KONUSU

Lionsgate Television tarafından üretilen dizi, New York'un en ünlü suikastçı otelinin geçmişine nefes kesen bir bakış sunuyor. Dizide Colin Woodell, Mel Gibson, Michelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb ve Peter Greene gibi yetenekli oyuncular yer alıyor. Bu dizi, John Wick hayranları için kaçırılmayacak bir fırsat gibi görünüyor.