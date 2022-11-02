"Hazine" filminin galası yapıldı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 20:49

Oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren'in yer aldığı filmin galası Maximum Uniq Hall'de gerçekleştirildi.

Gösterim öncesi basın mensuplarına konuşan oyuncu Çağlar Çorumlu, çekimlerin Anadolu'da soğuk bir dönemde yapıldığını belirterek, "Tüm zorluklara rağmen çok profesyonel bir ekiple, sevdiğimiz arkadaşlarımızla ve BKM ailesiyle çalışmak bize keyif verdi. Oyuncular olarak bu hikayedeki yerimizi elimizden geldiğince doldurmaya çalıştık. Umarım izleyicide karşılık bulur" dedi.

Filmde "Zehra" karakterini canlandıran Şükran Ovalı da tüm ekibin ortak bir dil yakalamaya gayret ettiğini vurgulayarak, "Zaten güçlü ve akıcı bir hikayeydi ama bununla birlikte iyi bir filmin ortaya çıktığını düşünüyorum" diye konuştu.

Boran Kuzum ise oyuncuların şans verildiğinde çok fazla şey yapabileceklerine işaret ederek, "Yönetmenimiz ilk kez böyle bir şans verdi ve BKM gibi oyuncular için her şeyi kolaylaştıran bir yapım şirketiyle çalıştık" ifadelerini kullandı.

Yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz'un oturduğu kara komik türündeki "Hazine" filminin senaryosunu Yerguz ve Burak Yerlikaya birlikte kaleme aldı.

Çekimleri geçen yıl Nevşehir'de gerçekleştirilen filmin konusu özetle şöyle:

"Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut, annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce Ankara'ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut'un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut'un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür."