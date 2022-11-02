"Bandırma Füze Kulübü" Dubai'deki gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

02 Kasım 2022 Çarşamba, 20:16

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız ve Aslı Bekiroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen galada, filmin dünya prömiyeri yapıldı.

Orta Doğu'daki özel sektörle sinema sektörü paydaşlarını bir araya getiren festivale katılan film ekibi, izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Yarışma bölümlerine ek olarak ülkelerinde ses getirmiş 40 kadar uluslararası film festivale davet edildi.

Film, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir lise kulübü olarak başlayan, ABD ve Rusya'yla amatör uzay yarışına girecek kadar gelişen ve Türkiye'nin tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir topluluğu konu alıyor.