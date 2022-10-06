"Kim Bu Aile?" filminin galası yapıldı

06 Ekim 2022 Perşembe, 15:55

"Kim Bu Aile?" filminin galası'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin oyuncularından Nurgül Yeşilçay, "Çok değerli bir film yaptık. Biz çok heyecanlıyız" dedi.

Yeşilçay, filmde gece kulübünde çalışan birisini canlandırdığını ifade ederek, "Asla bir polisin yanında olmaması gereken bir karakter. Ailenin annesi" diye konuştu.

Cengiz Bozkurt da Kovid-19 salgınından sonra ilk kez böyle seyirciyle karşılaştıklarını dile getirerek, "2 aylık bir süreçte çok büyük emeklerle sabah akşam çalıştık. Çok büyük, kalabalık sahneler var. İzlediğinizde göreceksiniz. O kalabalık sahnelerdeki yardımcı oyuncu arkadaşlara, yapımcımıza tek tek teşekkür ediyorum. İyi bir film çektiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferit Aktuğ, filmi galada ilk kez izleyeceklerini belirterek, "Biz orada çok eğlendik. Güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Bu aile bence çok eğlenceli bir aile, bizden, Türkiye'den bir aile" değerlendirmesini yaptı. Onur Buldu da filmde bir dolandırıcıyı canlandırdığını, bu aileyi bir araya getiren rolü üstlendiğini söyledi.

Altan Erkekli ise şunları kaydetti:

"Aile, toplumların en ufak birlikte olduğu organizmalar. Aileyi kurmak zor bir şeydir. Aile olmaktan zor bir şeydir. Ama aile olunca hayat her anlamda, toplum, dünya güzel olur. Biz burada güzel bir aileyle emeğin, sevginin, aşkın ne derece önemli olduğunu, sevginin her kapıyı açtığını, görevi de güzel yaptırdığını, birlikteliğe de hoş bir yol açtığını, bir emek vererek anlatıyoruz. Bu emeği hayata geçirirken, başta yapımcı, ortak yapımcılar, sevgili yönetmenimiz, senarist arkadaşlarımız, ekibe çayı getiren görevli arkadaşlarımız dahil herkes inanarak bir şey yaptı. İşte bu sevgiden yola çıkıyordu. Sevdik, aile olmayı istiyoruz, dünyaya da örnek olsun."

Vizyona 7 Ekim'de giren film, kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebilmek için devraldığı tavuk restoranında istemeden çok başarılı olan başkomiser Adem Haberdar ile operasyonda ona destek veren ailesinin hikayesini anlatıyor.