Hazırlıklar tamamlandı... 'Dansın Ritmi' dünya prömiyerine hazır!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 23:29

Güncelleme: 21.02.2025 - 23:29

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), insanın varoluş yolculuğunu anlatan "Nefes, Koz ve Bolero" üçlemesinden oluşan "Dansın Ritmi" balesinin dünya prömiyeri için yaklaşık 2,5 ay süren hazırlıklarını tamamladı.

Üç bölümden oluşan ve her biri kendi anlatım dünyasına sahip "Dansın Ritmi" balesi, müzik ile dansın iç içe geçtiği kurgusuyla izleyicilere etkileyici bir deneyim sunacak.

Provaları tamamlanan eserin, 22 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi (BKSM) Necdet Aydın Sahnesi'nde dünya prömiyeri yapılacak.

Balenin ilk bölümü "Nefes", yaşamın temel kaynağı olan nefesi sahneye taşıyor. Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi ve Frideric Handel'in müzikleri eşliğinde varoluşun başlangıcına doğru bir yolculuk sunuyor.

"Koz" bölümünde ise öncü dansçılar bireylerin sıkıntısını anlatıyor. Üçlemenin son bölümü "Bolero", Maurice Ravel'in ikonik bestesi, tutku ve coşkulu yorumla sahneye taşınıyor.

Emrecan Tanış'ın koreografisini üstlendiği eserde hareketin katı bir düzen içinde aktığı bir dünyada, seçilmiş bir kişinin kalabalığın içinden sıyrılarak yükselmesi ve bu kişinin gerçekten özel biri mi yoksa döngünün bir parçası mı olduğu sorgulanıyor.

İzleyicilere farklı dans teknikleriyle zenginleştirilmiş bir deneyim sunacak Dansın Ritmi balesi, 22, 25, 27 Şubat ile 1, 25, 27, 29 Mart'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.