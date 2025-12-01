Hera Büyüktaşcıyan’ın Hayalet Kuartet sergisi açıldı

Eserlerde kimlik, bellek, yitirilen doğa, göç kavramları mekân ve zaman bağlamında sorgulanıyor. Sanatçının doğduğu Kurtuluş ve sonrasında yaşadığı Tarlabaşı semtlerindeki binalardan objeleri de kullandığı işleri arkasındaki hikâyelerin derinliğine, kent tarihindeki kırılmalara işaret ediyor.

Nilüfer Şaşmazer’in küratörlüğünde düzenlenen, Büyüktaşcıyan’ın, her eserde ayrı bir müzikalitenin de olduğu söylediği, çoğu bu sergi için yeni üretilmiş işler, biraz da birbiriyle paslaşarak yer alıyor.



Bir başta, Arter desteğiyle bu yıl ürettiği ahşap ve dökme demirden akartus yaprağı motiflerinin kullanıldığı hareketli eseri Huzursuz Balkon’ın yaydığı çanları da, demir dövenleri de çağrıştıran sesler ile öbür başta değişken boyutlardaki 22 ağaç kabuğundan ürettiği Dendrologia’nun yaydığı sesler gibi. Bu görsel kuartet, 9 Ağustos 2026'ya dek Arter'de geçmiş, bugün, gelecek ve arafın sesini objeler sayesinde, belleğinize dokunarak duymamızı sağlamaya devam edecek.